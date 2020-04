ലഖ്‌നൗ: എട്ട് വയസുള്ള മകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം എല്‍ഐസി ഏജന്റായ പിതാവ് ജീവനൊടുക്കി. കാണ്‍പുരിലെ ഹര്‍ബാന്‍ഷ് മൊഹല്‍ സ്വദേശി ഹേമന്ദ് കനോഡിയ(40)യാണ് മകനായ അനയ് കനോഡിയയെ തൂക്കിക്കൊന്ന ശേഷം ജീവനൊടുക്കിയത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം.

ഒരു മാസം മുമ്പാണ് ഹേമന്ദിന്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടത്. ഇതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം കടുത്ത മാനസികവിഷമം അനുഭവിച്ചിരുന്നതായി ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഹേമന്ദിന്റെ സഹോദരന്‍ വിനയ് കനോഡിയ ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല. തുടര്‍ന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം മിലാന്‍ ബില്‍ഡിങ്ങിലെ വീട്ടിലെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

വീടിനകത്തെ ഹുക്കില്‍ തൂങ്ങികിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ആദ്യം മകനെ കയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് തൂക്കിക്കൊന്ന ശേഷം ഹേമന്ദ് മറ്റൊരു കയറില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ചെന്നാണ് പ്രാഥമികനിഗമനം. ഭാര്യയുടെ മരണം താങ്ങാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതാകാം കൊലപാതകത്തിലേക്കും ആത്മഹത്യയിലേക്കും നയിച്ചതെന്നും മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ എന്നറിയാന്‍ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.



(ശ്രദ്ധിക്കുക: മാനസികപ്രയാസങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുവെങ്കില്‍ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

