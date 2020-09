കൊട്ടിയം: വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം വിവാഹത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറിയതിനെ തുടർന്ന് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ സിനിമ- സീരിയൽ നടിക്കെതിരേയും ആരോപണം. കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയായ കൊല്ലൂർവിള പള്ളിമുക്ക് ഇക്ബാൽ നഗർ 155 കിട്ടന്റഴികത്ത് വീട്ടിൽ ഹാരിഷ് മുഹമ്മദി(24)ന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയായ സീരിയൽ നടിക്കെതിരേയാണ് മരിച്ച യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പരാതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച്പ്രധാന ചടങ്ങായ വളയിടീൽ കഴിഞ്ഞതോടെ പലതവണ ഹാരിഷ് വീട്ടിലെത്തി യുവതിയേയും കൂട്ടി പുറത്തുപോയിരുന്നു. ഇയാളുടെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയായ സീരിയൽ നടിയാണ് പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്നും യുവതിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. ഇതിനിടെ ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ യുവാവും വീട്ടുകാരും ചേർന്ന് എറണാകുളത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഗർഭഛിദ്രവും നടത്തി.

പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇയാളും വീട്ടുകാരും ചേർന്ന് വിവാഹം നീട്ടികൊണ്ടു പോയി. യുവതിയുടെ വീട്ടുകാരിൽനിന്ന് ഇവർ സ്വർണ്ണവും പണവും കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു. ഇതിനൊടുവിലാണ് വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നതായി ഹാരിഷ് യുവതിയോട് പറഞ്ഞത്. ഈ വിഷമം താങ്ങാനാകാതെ യുവതി കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച വീട്ടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു.

എട്ട് വർഷത്തിലധികമായി ഹാരിഷും യുവതിയും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഹാരിഷ് തന്നെയാണ് യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തി വിവാഹം കഴിച്ച് തരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് 2019 ജൂലായിലാണ് ഇരുവീട്ടുകാരും വിവാഹനിശ്ചയവും വളയിടീൽ ചടങ്ങും നടത്തിയത്.

