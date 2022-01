കോട്ടയം: ഷാന്‍ ബാബു കൊലക്കേസില്‍ കൃത്യത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട എല്ലാവരും പിടിയിലായതായി പോലീസ്. മുഖ്യപ്രതിയായ ജോമോന് പുറമേ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ എട്ടാംമൈല്‍ സ്വദേശി ബിനു, ഗുണ്ടാസംഘാംഗങ്ങളായ പുല്‍ച്ചാടി ലുതീഷ്, സുധീഷ്, കിരണ്‍ എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 13 പേര്‍ കൂടി കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. ഷാന്‍ ബാബുവിനെ മര്‍ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘത്തിന് സഹായം നല്‍കിയവരും ഇതിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇവരെയെല്ലാം വിശദമായി ചോദ്യംചെയ്തുവരികയാണ്.

അതിനിടെ, കൊലയാളികള്‍ ഉപയോഗിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷ ചൊവ്വാഴ്ച അയര്‍ക്കുന്നത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ഈ ഓട്ടോയിലാണ് പ്രതികള്‍ ഷാന്‍ ബാബുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.

ജോമോന്‍ അടക്കം അഞ്ചുപേരാണ് ഷാനിനെ മര്‍ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. നിലവില്‍ ഇവരെല്ലാം പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞദിവസം അറസ്റ്റിലായ ജോമോനുമായി ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് സി.ഐ.യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഫൊറന്‍സിക് സംഘവും പോലീസിനൊപ്പമുണ്ട്.

കൊല്ലപ്പെട്ട ഷാന്‍ ബാബുവിന്റെ മൃതദേഹം ചൊവ്വാഴ്ച പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുനല്‍കി. ഉച്ചയോടെ മൃതദേഹം വിമലഗിരിയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. ഷാനിന്റെ സ്വദേശമായ കൊല്ലം അഞ്ചലിലായിരിക്കും സംസ്‌കാരം. വൈകിട്ടോടെ മൃതദേഹം കൊല്ലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് വിവരം.

Content Highlights: kottayam shan babu murder case four more suspects in police custody