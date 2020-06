കോട്ടയം: താഴത്തങ്ങാടിക്ക് മറ്റൊരു നടുക്കമായി പാറപ്പാടത്തെ അക്രമം. ദമ്പതികള്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടായ അക്രമത്തില്‍ ഭാര്യ മരിച്ചു. ഭര്‍ത്താവ് ഗുരുതരനിലയില്‍. മൂന്നുവര്‍ഷം മുമ്പ് ദമ്പതികളെ കാണാതായ സംഭവവും നാടിന് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തില്‍ വീട്ടില്‍നിന്നും ഭക്ഷണം വാങ്ങാന്‍ അറുപറ ഒറ്റക്കണ്ടത്തില്‍ ഹാഷിം (42) ഭാര്യ ഹബീബ (37) എന്നിവരെയാണ് 2017 ഏപ്രില്‍ ആറിന് രാത്രി ഒന്‍പതിന് കാണാതാകുന്നത്. ഭക്ഷണം വാങ്ങിവരാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വീട്ടില്‍നിന്നും ഇറങ്ങുന്നത്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് വാങ്ങിയ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്ത കാറിലായിരുന്നു യാത്ര. പിന്നീട് ഇവര്‍ തിരിച്ചെത്തിയില്ല.

മൈാബൈല്‍ ഫോണ്‍, പഴ്സ്, പാസ്‌പോര്‍ട്ട് എന്നിവയൊന്നും എടുക്കാതെയാണ് ഇവര്‍ പോയത്. പിറ്റേദിവസം ഇവരുടെ പിതാവ് അബ്ദുള്‍ഖാദര്‍ കുമരകം പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് യാത്രാവഴി കണ്ടെത്താനായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ആദ്യശ്രമം. അബ്ദുള്‍ഖാദര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പരാതി നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തു. പുതിയ 40 അംഗ സംഘത്തെയും നിയോഗിച്ചു. പക്ഷേ ഇനിയും വിവരമൊന്നുമില്ല.

ഷീബയെ അവസാനം കണ്ടത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ

കോട്ടയം: താഴത്തങ്ങാടിയില്‍ അക്രമത്തില്‍ മരിച്ച വീട്ടമ്മയെ അവസാനം പരിസരവാസികള്‍ കണ്ടത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെ. മീന്‍വണ്ടി വന്നപ്പോള്‍ വീടിന് പുറത്തുവന്ന വീട്ടമ്മ ഉടന്‍ കയറിപ്പോയി. പിന്നീട് ഈ വീട്ടിലെ വിവരമൊന്നും പരിസരവാസികള്‍ക്ക് അറിയില്ല. നാലരമണിയോടെ തൊട്ടടുത്ത വീട് വാടകയ്ക്ക് നോക്കാന്‍ ആള് വന്നതോടെയാണ് ഈ വീട്ടിലെ അക്രമവിവരം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. 10 മണിയോടെ കാര്‍ പുറത്തേക്ക് പോയതായും നിരീക്ഷണക്യാമറയില്‍ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനാല്‍ രാവിലെ എട്ടിനും 10-നും ഇടയില്‍ അക്രമം നടന്നു എന്നാണ് വിവരം.

11 വര്‍ഷം മുമ്പാണ് ഈ കുടുംബം ഇവിടെ താമസത്തിന് എത്തിയത്. പരിസരവാസികളുമായി സൗഹൃദം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ അവരുമായി വലിയ അടുപ്പമില്ല. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വ്യക്തമായി അറിയില്ല.

ലോക് ഡൗണ്‍ കാലമായതിനാല്‍ ആരും പുറത്ത് ഇറങ്ങാത്തതിനാല്‍ റസിഡന്റ്‌സ് അസോസിയേഷനില്‍പെട്ട മറ്റ് വീട്ടുകാരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. നേരത്തെ ഇവര്‍ കോടിമതയിലായിരുന്നു താമസം. അവിടെ ഷീബയുടെ കുടുംബവീടാണ്.

ഷീബയുടെ സഹോദരന്‍ പാറപ്പാടത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങിയപ്പോള്‍ അതിലൊരു ഭാഗം ഷീബയും വാങ്ങി താമസം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അബ്ദുല്‍സാലിക്ക് നാഗമ്പടം സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ കാപ്പിക്കട ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് വര്‍ഷം മുമ്പ് അസുഖം വന്നതോടെ കട മറ്റൊരാളെ ഏല്‍പ്പിച്ച് ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണ വിശ്രമമായി. കഴുത്തിന് ബാലന്‍സ് ഇല്ലാതെ വരുന്നതിനാല്‍ പരസഹായത്തോടെ മാത്രമേ സമീപകാലത്ത് യാത്ര പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ.മകളും മരുമകനും നല്ലജോലിയില്‍ വിദേശത്ത് കയറിയതോടെ ഇവരുടെ സാമ്പത്തികനില മെച്ചമായി. ഷീബയുടെ സഹോദരനും കുടുംബവും വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നു. ആ വീട് നോക്കാന്‍ വന്നവരാണ് പാചകവാതകത്തിന്റെ മണം പിരസരവാസികളെ അറിയിച്ചത്. അക്രമികള്‍ പാചകവാതകം തുറന്നുവിട്ട നിലയിലായിരുന്നു.

