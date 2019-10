വടകര: കൂടത്തായിയിലെ കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ജോളിയിലേയ്ക്കെത്തിയതിനു പ്രധാന കാരണമായത് ജോളിയുടെ നിരവധി കള്ളത്തരങ്ങള്‍. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും തന്നെക്കുറിച്ചു തന്നെയും നിരവധി കള്ളങ്ങളാണ് അവര്‍ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നും റൂറല്‍ എസ് പി കെ ജി സൈമണ്‍

ഇവരുടെ മൊഴിയില്‍ അമ്പതിലധികം വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തലവന്‍ റൂറല്‍ എസ്പി കെ. ജി. സൈമണ്‍ വ്യക്തമാക്കി. എന്‍ഐടിയില്‍ ലക്ചറര്‍ ആണ് താനെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 14 കൊല്ലമായി ജോളി നാട്ടുകാരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്‍ഐടിയുടെ വ്യാജ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡും ഇവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു. എന്‍ഐടിയുടെ വ്യാജഐഡികാര്‍ഡുമായി ഇവര്‍ ദിവസേനെ കാറില്‍ വീട്ടില്‍ നിന്നു പോകുകയും വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്നും റൂറല്‍ എസ് പി കെ ജി സൈമണ്‍ പറഞ്ഞു

എൻഐടി ലക്ചററാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവര്‍ക്ക് ബികോം ബിരുദം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബിടെക്കുകാരിയാണെന്നാണ് പലരോടും പറഞ്ഞിരുന്നത്. ബിടെക് ബിരുദധാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ മാന്യത കിട്ടും, കൂടുതല്‍ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതിയാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടന്നതെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.

റോയിയുടെ മരണം ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നാണ് ജോളി എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍ റോയ് സയനൈഡ് ഉള്ളില്‍ച്ചെന്നാണ് മരിച്ചതെന്ന് ജോളിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. റോയി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് താന്‍ അടുക്കളയിലായിരുന്നെന്നും റോയിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ മുട്ട പൊരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് അവര്‍ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചോറും കടലക്കറിയും കഴിച്ചതായി വ്യക്തമായിരുന്നു.

ഒസ്യത്ത് പ്രകാരം വസ്തു മുഴുവനായും ജോളി തന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇത് പിന്നീട് വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ പഴയ പോലെയാക്കി.

