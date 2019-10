കോഴിക്കോട്: കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ റോയിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ മുഖ്യപ്രതി ജോളി അടക്കമുള്ള മൂന്ന് പ്രതികളെയും ജയിലേക്കയച്ചു. പ്രതികളുടെ റിമാന്‍ഡ് കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണിത്. ജോളി, മാത്യു, പ്രജുകുമാര്‍ എന്നിവരെയാണ് ജയിലിലേക്ക് അയച്ചത്. ശനിയാഴ്ച ഇവരെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും.

അതിനിടെ, ഷാജുവിന്റെ ആദ്യഭാര്യ സിലിയുടെ കൊലപാതകത്തിലും ജോളിയെയും മാത്യുവിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കോടതി അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും അറസ്റ്റ് നാളെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കില്‍ അവരെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയശേഷം കസ്റ്റഡി വാങ്ങാനുള്ള അപേക്ഷ നാളെത്തന്നെ അന്വേഷണസംഘം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കും.

അതേസമയം, അഭിഭാഷകര്‍ കോടതി മുറിയില്‍വച്ച് പ്രതികളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തി. തുടര്‍ന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമ്മതത്തോടെ മാത്രം പ്രതികളുമായി അഭിഭാഷകര്‍ക്ക് സംസാരിക്കാന്‍ കോടതി അനുമതി നല്‍കി.

Content Highlights: koodathai murder case, jolly and others send to jail