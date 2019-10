കോഴിക്കോട്: കൂടത്തായ് കൊലപാതക കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ജോളിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ജ്യോത്സ്യന്‍ ഒളിവില്‍. മരിച്ച റോയിയുടെ ശരീരത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയ ഏലസ് പൂജിച്ച് നല്‍കിയത് ഈ ജ്യോത്സ്യനാണ്.

ജോളിയുടെ ജന്മനാടായ കട്ടപ്പന സ്വദേശിയാണ് ഇയാള്‍. റോയിയുടെ ഷര്‍ട്ടിന്റെ പോക്കറ്റില്‍ നിന്നും ജ്യോത്സ്യന്റെ വിലാസമെഴുതിയ കാര്‍ഡ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തകിടിലൂടെ വിഷം അകത്ത് ചെല്ലാനുള്ള സാധ്യതയും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മുതല്‍ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജ്യോത്സ്യനെ തിരയുന്നതായുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നു. രാവിലെ വീട്ടില്‍ നിന്നും ഇയാള്‍ പോയതാണെന്ന് അച്ഛന്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: koodathai murder case, astrologer went to hide who gave ales to jolly