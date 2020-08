കൊടുങ്ങല്ലൂർ: രണ്ടുവർഷംമുമ്പ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നടന്ന ഹണി ട്രാപ്പ് കേസിലുൾപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെക്കൂടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. യുവാക്കളെയും വ്യവസായികളെയും ഫെയ്സ്ബുക്ക് വഴിയും വാട്സ് ആപ്പ് വഴിയും പരിചയപ്പെട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ വാടകഫ്ലാറ്റിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി സ്ത്രീകളോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പകർത്തി പണംതട്ടിയ സംഘത്തിലുള്ളവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അഞ്ചംഗസംഘത്തിലെ രണ്ടുപേരെ വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റയിൽനിന്നാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ചാവക്കാട് ബ്ലാങ്ങാട് തറപറമ്പിൽ അക്ബർഷാ (35), വയനാട് വൈത്തിരി പറക്കാട്ടിൽ നസീമ (നസി-35) എന്നിവരെയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സി.ഐ. പി.കെ. പദ്മരാജൻ, എസ്.ഐ. കശ്യപൻ, എ.എസ്.ഐ. സി.ആർ. പ്രദീപ്, സീനിയർ സി.പി.ഒ.മാരായ അസ്മാബി, ഗോപകുമാർ, ചഞ്ചൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബന്ദിയാക്കി പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിലാണ് രണ്ടും നാലും പ്രതികളായ ഇവർ അറസ്റ്റിലായത്. കേസിലുൾപ്പെട്ട മൂന്നുപേരെ നേരത്തേ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സമാനമായ മറ്റൊരു കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട് നേരത്തേ ഇവർ രണ്ടുപേരും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

തലശ്ശേരി സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി ബന്ദിയാക്കി യുവതികൾക്കൊപ്പം നിർത്തി ഫൊട്ടൊയെടുത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടാണ് ഇവർ നേരത്തേ അറസ്റ്റിലായത്. അതിനുശേഷമാണ് സമാനമായ സംഭവം ആരോപിച്ച് തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. തുടർന്ന് ആദ്യ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയിരുന്ന ഇവർ ഒളിവിൽപ്പോയി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യസന്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൽപ്പറ്റ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

