കോട്ടയം: കെവിന്‍ വധക്കേസ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദുരഭിമാനക്കൊലയായി പരിഗണിച്ചാണ് പ്രതികള്‍ക്ക് കോടതി ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ആദ്യത്തെ ദുരഭിമാനക്കൊലയില്‍ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കേസ് എന്നതിനപ്പുറം കെവിന്‍ വധക്കേസ് നിരവധി പ്രത്യേകതകള്‍ നിറഞ്ഞതാണ്. കേസും അന്വേഷണവും വിധിയുമെല്ലാം സമാനതകള്‍ ഇല്ലാത്തതാണ്.

ദുരഭിമാനക്കൊല നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ച ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതി ശിക്ഷാവിധി പ്രഖ്യാപിക്കവെ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്കും കടന്നു. 468 പേജുള്ള വിധിന്യാത്തില്‍ 20 പേജുകളാണ് ദുരഭിമാനക്കൊല വിശദമാക്കിയത്. ചാക്കോയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ദുരഭിമാനമാണ് കൊലയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

നീനുവിന്റെ മൊഴി ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തമായ തെളിവാണ്.'നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് താഴ്ന്നജാതിക്കാരനായ കെവിനൊപ്പം പോകുന്നതെന്ന്'' പ്രതികളില്‍ ഒരാള്‍ ചോദിക്കുന്നു. കെവിനുമായുള്ള വിവാഹം സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ചാക്കോ പറഞ്ഞതായും നീനുവിന്റെ മൊഴിയുണ്ട്.

മതം മാറിയാലും ജാതിചിന്ത നിലനില്‍ക്കുമെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. ദളിത് ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗക്കാരനായ കെവിനൊപ്പം ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ചാക്കോയുടെ കുടുംബം ബാന്ധവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

കൊലയില്‍ ചാക്കോയുടെ പങ്ക് സംശയാതീതമായി തെളിയുന്നില്ല. അതാണ് അയാളെ വെറുതെവിടുന്നതിന് കാരണം. പ്രതികളെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കവെ അവര്‍ സമൂഹത്തിന് ഒരുവിപത്താണെന്ന് കോടതി കരുതുന്നില്ല. പക്ഷേ അവര്‍ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുംകൂടിയാണ് പരമാവധി ശിക്ഷയായ വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കിയത്. നീനുവിന്റെ പരാതിയില്‍ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങാന്‍ ഗാന്ധിനഗര്‍ പോലീസ് വീഴ്ചവരുത്തിയത് വിധിയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ പോലീസിന് വിമര്‍ശനം ഇല്ലതാനും. കെവിനുമായുള്ള നീനുവിന്റെ വിവാഹം നിയമപരമല്ലെങ്കിലും അവര്‍ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അര്‍ഹയാണ്. കെവിന്‍ മരിച്ചതിനുശേഷം അവര്‍ കെവിന്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പമാണ് കഴിയുന്നത്.

സുപ്രധാന നിരീക്ഷണവുമായി വിധിന്യായം

ലാസ്റ്റ് സീന്‍ തിയറി

കോട്ടയം: ലാസ്റ്റ് സീന്‍ തിയറി എന്ന സിദ്ധാന്തവും കോടതി കെവിന്‍ കേസിലെ വിധിന്യായത്തില്‍ പറയുന്നു. ദൃക്സാക്ഷികള്‍ ഇല്ലാത്ത കേസില്‍ മരിച്ചയാളിനൊപ്പം അവസാനമുണ്ടായിരുന്ന ആള്‍ കൊലയ്ക്ക് സമാധാനം പറയേണ്ടിവരുമെന്നതാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം. അവസാനം കെവിനെകണ്ട സാക്ഷി അനീഷാണ്. അനീഷ് കാണുമ്പോള്‍ കെവിന്‍ പ്രതികള്‍ക്കൊപ്പമാണ്. അയാളുടെ മരണത്തിന് പ്രതികള്‍ മറുപടി പറയണം.

ലാസ്റ്റ് സീന്‍ തിയറി സുപ്രീംകോടതിയും അംഗീകരിച്ചതാണ്. സാഹചര്യത്തെളിവുകള്‍ പ്രതികള്‍ക്ക് എതിരുമാണ്. മുന്‍കാലസന്ദേശങ്ങളും പ്രതികള്‍ക്ക് കെവിനോടുള്ള വിരോധം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.

