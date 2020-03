കാസര്‍കോട്: കുഞ്ഞിന് പാല്‍പ്പൊടി വാങ്ങാനിറങ്ങിയ ഡോക്ടറെ പോലീസ് മര്‍ദിച്ചതായി പരാതി. ബദിയഡുക്ക സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ ഡോ. അരവിന്ദ് വി.അശോകി(31)നാണ് മര്‍ദനമേറ്റത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11.15-ഓടെ വിദ്യാനഗര്‍ ബി.സി.റോഡിലാണ് സംഭവം.

മുട്ടത്തൊടി ഭവനനിര്‍മാണ വകുപ്പിന്റെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ താമസിക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍ ഒരുവയസ്സായ കുഞ്ഞിന് പാല്‍പ്പൊടി വാങ്ങാനിറങ്ങിയതായിരുന്നു. പോലീസുകാരന്‍ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിലും ലാത്തിവീശി ഇടതുകാലിന് അടിക്കുകയായിരുന്നു. താന്‍ ഡോക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും വീണ്ടും അടിക്കാന്‍ ഓങ്ങുന്നതുകണ്ട് ഡോക്ടര്‍ പിന്‍വാങ്ങി. മറ്റൊരു പോലീസുകാരന്‍ ഓടിവരുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു.

മാസ്‌ക് ധരിച്ചിരുന്നതിനാല്‍ ആരെയും തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴഞ്ഞില്ല. ജനറല്‍ ആസ്പത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി. കാസര്‍കോട് ടൗണ്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു. കേരള ഗവ. മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍ സംഭവത്തെ അപലപിച്ചു.

