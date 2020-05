കോഴിക്കോട്: അഞ്ച് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ചേര്‍ന്ന് തന്നെ സ്ഥിരമായി ശല്യം ചെയ്യുകയാണെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയതായിരുന്നു പുതിയ പാലത്തെ മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍ ഉമര്‍ദിനാല്‍. ജനമൈത്രിയല്ലേ കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാതിരിക്കാന്‍ പറ്റുമോ? ഉടനെത്തി കസബ പോലീസ് ഉമന്‍ദിനാലിന്റെ വീട്ടില്‍. പക്ഷെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ കസബ പോലീസ് ഇതുവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത കേസ്.

ഉമര്‍ദിനാനെ സ്വന്തം സഹോദരിയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ മറ്റ് നാല് സഹോദരികളും അവരോടൊപ്പം കളിക്കാന്‍ കൂട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ പെണ്‍കുട്ടികളെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്തി പ്രശ്നം ക്രോംപ്രമൈസിലാക്കുകയും ചെയ്തു പോലീസ്.

ഇന്നലെയാണ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി കസബ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ പുതിയ പാലത്ത് താമസിക്കുന്ന ഉമര്‍നിദാല്‍ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ വിചിത്ര പരാതിയുമായി കസബ ജനമൈത്രി പോലീസിനെ സമീപിച്ചത്.

തുടര്‍ന്ന് ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഉമര്‍ നിദാലിനോട് കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം കളിക്കാന്‍ കൂട്ടാതിരിക്കലും കളിയാക്കലുമാണ് പരാതിയിലെ ശല്യം ചെയ്യല്‍ എന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ്.

ഉമര്‍ നിദാലിനെ കളിയാക്കിയ സ്വന്തം സഹോദരിയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായ മറ്റ് അഞ്ച് പെണ്‍കുട്ടികളെയും നേരില്‍ കണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിച്ചുവെന്ന് കസബ എസ്.ഐ സിജിത്ത് അറിയിച്ചു.

