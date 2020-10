ആലപ്പുഴ: 'പ്രീഡിഗ്രി അത്ര ചെറിയ ഡിഗ്രിയല്ലെ'ന്ന് എ.എസ്.ഐ. സുധീറിനെ അടുത്തറിയുന്ന ആരും പറയും. കാരണം, പ്രീഡിഗ്രി മാത്രംപഠിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ കംപ്യൂട്ടർ മികവ് സൈബർവിദഗ്ധരെപ്പോലും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. കള്ളൻ ഫോണുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുധീറിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കും. സ്വന്തമായി സോഫ്റ്റ്വേർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്താണ് ലക്ഷക്കണക്കിനു ഫോൺവിളികളിൽനിന്ന് സുധീർ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുന്നത്.

കരുവാറ്റ ബാങ്കുകവർച്ചക്കേസിലെ പ്രതികൾ പിടിയിലായപ്പോൾ ആശ്വാസമായത് സുധീറിനുകൂടിയാണ്. പെരുമ്പാവൂരിലെ നിയമവിദ്യാർഥിയുടെ കൊലപാതകമുൾപ്പെടെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച 34 കേസുകൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കുവലുതാണ്. 40 ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രിയും ഈ 45-കാരനെ തേടിയെത്തി.

ഓരോ കേസിനും സുധീർ അതിനനുസൃതമായി സോഫ്റ്റ്വേർ രൂപപ്പെടുത്തും. അന്വേഷണസംഘത്തിലുള്ളവരുമായി നിരന്തരസമ്പർക്കം പുലർത്തി കൊച്ചുകൊച്ചു കാര്യങ്ങൾവരെ പങ്കുവെക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. അതു വിശകലനംചെയ്താണ് കോളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുക.

പ്രീഡിഗ്രിക്കുശേഷം സുധീർ മീൻകച്ചവടത്തിനിറങ്ങിയത് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനായി വീടുവിൽക്കേണ്ടിവന്ന ബാപ്പയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാണ്. അതിനിടെ പുന്നപ്രയിൽ കംപ്യൂട്ടറിനു മുന്നിൽ നാളുകൾ ചെലവഴിച്ച് ഓരോന്നു പഠിച്ചെടുത്തു. ഓലമേഞ്ഞ പാരലൽ കോളേജിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ നമ്പരടിച്ചാൽ റിസൾട്ട്, ക്ലാസ്, ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്നിവ വേർതിരിച്ച് കംപ്യൂട്ടറിൽ തെളിയിയുന്നത് അവതരിപ്പിച്ച് 1995-ൽ നാട്ടുകാരെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി.

കഷ്ടതകൾക്കു നടുവിൽനിന്നെഴുതിയ ആദ്യ പി.എസ്.സി. പരീക്ഷയിൽത്തന്നെ പോലീസായി. ആദ്യം മലപ്പുറം ക്യാമ്പിലായിരുന്നു. പരിശീലനകാലം മുതൽ കേസന്വേഷണങ്ങളിൽ കാണിച്ച താത്‌പര്യം എ.ഡി.ജി.പി. അനന്തകൃഷ്ണന്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഐ.ജി. എസ്. ശ്രീജിത്തിന്റെയും ശ്രദ്ധയിലെത്തി. തുടർന്ന് പല അന്വേഷണസംഘങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായംതേടി.

അന്തരിച്ച ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധൻ ഡോ. ഉമാദത്തന്റെ ഇഷ്ടക്കാരനായിരുന്നു സുധീർ. അദ്ദേഹമെഴുതിയ 'കപാലം' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ അധ്യായത്തിൽത്തന്നെ സുധീറിനെക്കുറിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. സൈബർവിദഗ്ധൻ വിനോദ് ഭട്ടതിരിപ്പാടുമായും അടുപ്പമുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പി.എസ്. സാബുവിന്റെ പ്രത്യേക സംഘത്തിലാണ് സുധീർ ജോലിചെയ്യുന്നത്. ഭാര്യ ഷംന നഴ്സാണ്. പുന്നപ്രയിലെ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ്ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിൽ ജോലിചെയ്യുന്നു. 17 വർഷത്തിനുശേഷം ഇവർക്ക് ഇരട്ടക്കുട്ടികളുണ്ടായി-അഫ്താബും അംന ഫാത്തിമയും.

