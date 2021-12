കറാച്ചി: പാകിസ്താനിലെ കറാച്ചിയില്‍ 70-കാരനെ കൊന്ന് വെട്ടിനുറുക്കിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കറാച്ചി സദ്ദാറിലെ ഒരു ഫ്‌ളാറ്റില്‍ നിന്നാണ് 70-കാരന്റെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തത്. ഫ്‌ളാറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന 45 വയസ്സുള്ള യുവതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. യുവതിയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നും ഇതിന്റെ തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുബൈര്‍ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു.

സദ്ദാറിലെ ഒരു പഴയ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് കെട്ടിടത്തിലെ ഫ്‌ളാറ്റിന് സമീപം മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ഫ്‌ളാറ്റിന്റെ വാതില്‍ തുറന്ന് അകത്തുകടന്ന പോലീസ് സംഘം ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ട്. ഒരു യുവതി ഫ്‌ളാറ്റിനുള്ളില്‍ മയങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ സമീപത്തായി വെട്ടിനുറുക്കിയ നിലയില്‍ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തി. ഫ്‌ളാറ്റിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ചിതറികിടക്കുന്ന നിലയിലുമായിരുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ 45-കാരിയെ പോലീസ് ഉടന്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അമിത അളവില്‍ ചില മരുന്നുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ ഏറെനേരം അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു.ബോധം വീണ്ടെടുത്തിന് ശേഷമാണ് യുവതിയെ പോലീസിന് ചോദ്യംചെയ്യാനായത്. കൊല്ലപ്പെട്ടത് തന്റെ ഭര്‍ത്താവായ മുഹമ്മദ് സൊഹൈല്‍ ആണെന്നായിരുന്നു യുവതിയുടെ ആദ്യമൊഴി. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ഇയാള്‍ തന്റെ ഭര്‍തൃസഹോദരനാണെന്നും പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഇരുവരും വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നതായാണ് അയല്‍ക്കാര്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. ഇരുവരും തമ്മില്‍ പലപ്പോഴും പണത്തെച്ചൊല്ലി വഴക്കിട്ടിരുന്നതായും അയല്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ മുഹമ്മദ് സൊഹൈലിന് മറ്റൊരു കുടുംബമുണ്ടെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തി. നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം ഇവര്‍ക്ക് വിട്ടുനല്‍കുമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

അതിനിടെ, യുവതിക്കെതിരേ വ്യക്തമായ തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചതോടെയാണ് അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയതെന്നും മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുബൈര്‍ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു. 70-കാരനെ കൊല്ലാനും മൃതദേഹം വെട്ടിനുറുക്കാനും ഉപയോഗിച്ച കത്തിയും ചുറ്റികയും ഫ്‌ളാറ്റില്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രക്തംപുരണ്ടനിലയില്‍ യുവതിയുടെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ചോദ്യംചെയ്യലിനിടെ കൂസലില്ലാതെയാണ് യുവതി ഉത്തരം നല്‍കിയതെന്നും ഇത് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയെന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

