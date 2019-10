തൃശ്ശൂർ: കഞ്ചാവുമായി എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായ രഞ്ജിത്തിനെ എക്സൈസ് സംഘം ചോദ്യംചെയ്തത് കേരളത്തിലെ വലിയ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം കിട്ടാൻ.

60 ലക്ഷം രൂപയുടെ മയക്കുഗുളികൾ ഇവരിൽനിന്ന് രഞ്ജിത്തിന്റെ പക്കൽ എത്തിയതായി എക്സൈസ് സംഘത്തിന് വിവരം കിട്ടിയിരുന്നു.

ഇൗ ഗുളികകൾ കണ്ടെത്താനും സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും കിട്ടാനുമാണ് ജീപ്പിലിട്ട് മർദിച്ചത്. ഗുളിക ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഗുരുവായൂരിൽനിന്ന് പല വഴികൾ രഞ്ജിത്ത് കാണിച്ചുകൊടുത്തെങ്കിലും അതെല്ലാം തട്ടിപ്പാണെന്ന് സംഘത്തിന് മനസ്സിലായി. ഇതോടെയാണ് മർദനം തുടങ്ങിയത്. ഒരു വിവരവും കിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ മേലധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും കിട്ടും വരെ ശ്രമം തുടരാനായിരുന്നത്രേ നിർദേശം.

ഇതോടെ സംഘം രഞ്ജിത്തിന്റെ നാടായ തിരൂരിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അതിനിടെയും ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടർന്നു. തിരൂരിലെത്തിയിട്ടും വിവരങ്ങളൊന്നും കിട്ടാത്തതിനാൽ തൊണ്ടിമുതലാക്കാൻ അവിടെനിന്ന് രഞ്ജിത്തിന്റെ ൈബക്ക് എടുത്തു. ആ ബൈക്കിലാണ് രണ്ട് എക്സൈസുകാർ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് വന്നത്.

കഞ്ചാവുകേസിലെ പ്രതിയുടെ മരണം; എക്സൈസുകാർ ജീപ്പിലിട്ട് ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്ന് വിവരം......



പോലീസിൽനിന്ന് എക്സൈസിലെത്തിയ രണ്ട് പ്രിവന്റീവ് ഒാഫീസർമാരാണ് മർദിച്ചത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രിവന്റീവ് ഒാഫീസർ ഇത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനിടെ കണ്ടശ്ശാംകടവിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് രഞ്ജിത് അവശനായത്. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.

Content Highlights: investigation on drug mafia leads to murder of Ganja case arrested,