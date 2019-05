പുണെ: മറ്റൊരു ജാതിയില്‍ പെട്ട പുരുഷനെ വിവാഹം ചെയ്തതിന് പെണ്‍കുട്ടിയെ പിതാവും പിതാവിന്റെ സഹോദരന്‍മാരും ചേര്‍ന്ന് ചുട്ടു കൊന്നു. അഹമ്മദ് നഗര്‍ ജില്ലിയിലെ നിഖോജ് ഗ്രാമത്തില്‍ മെയ് ഒന്നിനാണ് സംഭവം.

19 കാരിയായ രുഗ്മിണിയും 23 കാരനായ മങ്കേഷ് രണ്‍സിങ്ങും ആറ് മാസം മുമ്പാണ് വിവാഹിതരാകുന്നത്. വിവാഹത്തിനു മുമ്പും ശേഷവും പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരില്‍ നിന്ന് കടുത്ത എതിര്‍പ്പുകളാണ് ദമ്പതിമാർ നേരിട്ടത്.

കൂലിത്തൊഴിലാളിയായ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്‍ രമ ഭാരതീയയാണ് ഇരുവരുടെയും ദേഹത്ത് മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തിയത്. ഇയാള്‍ക്ക് സഹായത്തിനായി ഇയാളുടെ സഹോദരന്മാരായ സുരേന്ദ്ര ഭാരതീയയും ഘനശ്യാംസരോജും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ദമ്പതികള്‍ തമ്മില്‍ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായതിന്റെ പേരില്‍ പിതാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതായിരുന്നു രുഗ്മിണി. സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി രണ്‍സിങ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി.

ഇത് വലിയ വാഗ്വാദത്തിന് വഴിവെക്കുകയും. വാഗ്വാദത്തിനൊടുവില്‍ പിതാവ് ഇരുവരുടെയും ദേഹത്ത് മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തുകയുമായിരുന്നു.അലര്‍ച്ച കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലാക്കിയത്. ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് രുഗ്മിണി മരിച്ചു. രണ്‍സിങ്ങിന് 40%ത്തോളം പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്.

അച്ഛനെതിരെയും ബന്ധുക്കള്‍ക്കെതിരേയും രുഗിണി മരണ മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.പ്രതികള്‍ ഒളിവിലാണ്.

content highlights: intercaste marriage, father set on fire daugther and son in law, dishonour killing