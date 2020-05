താനൂര്‍(മലപ്പുറം): മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയില്‍ ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റിട്ട പനങ്ങാട്ടൂര്‍ കറാങ്കാണിപ്പറമ്പില്‍ രാഗേഷിനെ താനൂര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

താനൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എം.കെ. അന്‍വര്‍ സാദത്തിന്റെ പരാതിയിലായിരുന്നു കേസ്. വൈറ്റ്ഗാര്‍ഡിന്റെ റംസാന്‍ റിലീഫ് കിറ്റില്‍ ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ മോര്‍ഫ്‌ചെയ്ത് ഹാന്‍സിന്റെ പായ്ക്കറ്റ് സഹിതമുള്ള കിറ്റാക്കി ചിത്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

യുവാവിനെതിരേ കേസ്

താനൂര്‍: മുസ്ലിംലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തി ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റിട്ട അഖില്‍ കൃഷ്ണയ്‌ക്കെതിരേ താനൂര്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

മുസ്ലിംലീഗ് തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലം ജനറല്‍സെക്രട്ടറി യു.എ. റസാഖിന്റെ പരാതിയിലാണ് കേസ്. ഹാന്‍സ് പായ്ക്കറ്റില്‍ ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണ് കേസ്.

