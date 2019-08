മോസ്‌കോ: ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം മോഡലിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി പെട്ടിയിലാക്കിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. റഷ്യയിലെ മോസ്‌കോയിലാണ് സംഭവം. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം മോഡലും മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയുമായ ഏകതറീന കരഗ്ലനോവയെയാണ് വീടിനുള്ളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ ഏകതറീനയുടെ സുഹൃത്തായ യുവാവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ശനിയാഴ്ചയാണ് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം ഫ്‌ളാറ്റിനുള്ളില്‍ പെട്ടിയിലാക്കിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ദിവസങ്ങളായി യുവതിയെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് കിട്ടാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് മാതാപിതാക്കള്‍ പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഏകതറീനയുടെ മൃതദേഹം ഫ്‌ളാറ്റിനുള്ളില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ഏകതറീനയെ അവസാനയമായി കാണാന്‍ വന്ന യുവാവിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തി. തുടര്‍ന്ന് യുവാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള്‍ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

ഏകതറീന മറ്റൊരു ആണ്‍സുഹത്തിനൊപ്പം അവധിയാഘോഷിക്കാന്‍ യാത്രപോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചതില്‍ അസൂയ തോന്നിയതിനാലാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പ്രതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. മോസ്‌കോയില്‍ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഥിനിയായ ഏകതറീനയെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ 85,000ലധികം പോരാണ് പിന്തുരടുന്നത്.

