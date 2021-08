ഇന്ദോര്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്ദോറില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിനിരയായ യുവാവിനെ പോക്‌സോ കേസില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിക്ക് നേരേ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്നും മോശമായരീതിയില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചെന്നുമുള്ള പരാതിയിലാണ് വളക്കച്ചവടക്കാരനായ തസ്ലീം അലിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളെ വൈകാതെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ 13 വയസ്സുകാരിയാണ് തസ്ലീം അലിക്കെതിരേ പരാതി നല്‍കിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 22-ന് വീട്ടില്‍ വളകള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ വന്നപ്പോള്‍ യുവാവ് ഉപദ്രവിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. ഓഗസ്റ്റ് 23-ന് വൈകിട്ടാണ് പെണ്‍കുട്ടി പരാതി നല്‍കിയത്. പോക്‌സോ കേസിന് പുറമേ വ്യാജ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകള്‍ കൈവശംവെച്ചതിനും തസ്ലീം അലിക്കെതിരേ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് വളക്കച്ചവടക്കാരനായ തസ്ലീം അലിയെ ഒരുസംഘം ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചത്. സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു മര്‍ദനം. പേര് ചോദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് റോഡിലിട്ട് മര്‍ദിച്ചതെന്നും അക്രമിസംഘം തന്റെ പണം കവര്‍ന്നതായും സാധനങ്ങള്‍ നശിപ്പിച്ചതായും യുവാവ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. മര്‍ദനത്തിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളും സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇതിനുപിന്നാലെ യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച നാലുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവര്‍ റിമാന്‍ഡിലാണ്.

അതേസമയം, ഹിന്ദു യുവാവെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഇയാള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വളകള്‍ വിറ്റിരുന്നതെന്നും ഇതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായതെന്നും മധ്യപ്രദേശ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നരോത്തം മിശ്ര പറഞ്ഞു.

