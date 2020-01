ലണ്ടന്‍: മയക്കുമരുന്ന് നല്‍കി 136 പുരുഷന്മാരെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച യുവാവിന് ജീവപര്യന്തം. ഇന്തോനേഷ്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയായ റെയ്ന്‍ഹാര്‍ഡ് സിനാഗ (36)യെയാണ് പീഡനക്കേസില്‍ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ കോടതി 30 വര്‍ഷം ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചത്.

2015 ജനുവരി മുതല്‍ 2017 മെയ് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് റെയ്ന്‍ഹാര്‍ഡ് യുവാക്കളെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ബാറുകളിലും ക്ലബ്ബുകളില്‍ നിന്നും യുവാക്കളെ പരിചയപ്പെട്ട് താമസിക്കാനും മദ്യപിക്കാനും സൗകര്യം നല്‍കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. തുടര്‍ന്ന് യുവാക്കള്‍ക്കൊപ്പം മദ്യപിച്ചശേഷം മയക്കുമരുന്ന് നല്‍കി മയക്കി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കും. ഇതോടൊപ്പം പീഡനദൃശ്യങ്ങള്‍ റെയ്ന്‍ഹാര്‍ഡ് മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ പകര്‍ത്തിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ പീഡനത്തിനിരയായ വിവരം യുവാക്കള്‍ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സമാനരീതിയില്‍ ഒരാളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ അയാള്‍ ഉണര്‍ന്നതോടെ റെയ്ന്‍ഹാര്‍ഡ് തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായി യുവാവ് മനസ്സിലാക്കി. തുടര്‍ന്ന് യുവാവ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിയുന്നത്.

റെയ്ന്‍ഹാര്‍ഡില്‍ നിന്നും 300,000 പീഡനദൃശ്യങ്ങളാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. 2018ല്‍ തുടങ്ങിയ കേസിന്റെ വിചാരണ 2019 ഡിസംബറിലാണ് അവസാനിച്ചത്.

