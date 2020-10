ലണ്ടൻ: ഇന്ത്യൻ ദമ്പതിമാരെയും മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെയും ബ്രിട്ടനിലെ വീട്ടിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വെസ്റ്റ് ലണ്ടനിലെ ബ്രെന്റ്ഫോർഡിൽ താമസിക്കുന്ന കുഹാരാജ് സിതാംപരനാഥൻ(42) ഭാര്യ പൂർണാ കാമേശ്വരി ശിവരാജ്(36) മകൻ കൈലാശ് കുഹാരാജ് എന്നിവരെയാണ് മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഭാര്യയെയും മകനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കുഹാരാജ് ജീവനൊടുക്കിയെന്നാണ് സംശയം.

മൂന്നംഗ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് വിവരമൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ബന്ധുക്കളിൽ ഒരാൾ പോലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് പോലീസും ഇവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പ്രാദേശിക സമയം തിങ്കളാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെ പോലീസ് സംഘം വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.

വീടിനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ കാമേശ്വരിയുടെയും മകന്റെയും മൃതദേഹമാണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത്. കുത്തേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കുഹാരാജും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം ഇയാളും മരിച്ചു.

സെപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ ദമ്പതിമാരെ വീടിന് പുറത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് സമീപവാസികളുടെ മൊഴി. നിലവിൽ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റാരെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തുന്നില്ലെന്നും കൊലപാതകക്കേസിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

