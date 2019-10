കാലിഫോര്‍ണിയ: രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം നാലു പേരെ കൊലപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യക്കാരൻ പോലീസില്‍ കീഴടങ്ങി. കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ താമസിക്കുന്ന ശങ്കര്‍ നാഗപ്പ (53) യാണ് കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ റോസ് വില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങിയത്.

ഒരാളുടെ മൃതദേഹവുമായി 200 മൈല്‍ കാറോടിച്ചാണ് നാഗപ്പ റോസ് വില്ലയിലെ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയത്. രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം മൂന്നുപേരെ താമസിക്കുന്ന അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയായും നാഗപ്പ മൊഴി നല്‍കി.

ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് നാലു കൊലപാതകങ്ങളും നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ പോലീസ് വെളിപ്പെടത്തിയിട്ടില്ല. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നാഗപ്പയെ പ്ലേയ്‌സണ്‍ കൗണ്ടി ജയലിലടച്ചു.

വാര്‍ത്ത അയച്ചത്: പി.പി.ചെറിയാന്‍

Content Highlights: Indian American Man Drives to Police Station With Dead Body in Car, Confesses to Killing Three