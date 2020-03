അടൂര്‍: മണക്കാലയിലെ വീട്ടില്‍നിന്ന് 50 ലിറ്റര്‍ കോടയും വാറ്റുപകരണങ്ങളും പോലീസ് പിടികൂടി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അച്ഛനെയും മകനെയും ഇവരുടെ സഹായിയെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ്‌ചെയ്തു. മണക്കാല കൊറ്റനല്ലൂര്‍ അയണിവിള പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ ഡാനിയല്‍(60), മകന്‍ ബിനു ഡാനിയല്‍(30), സഹായി തുവയൂര്‍ വടക്ക് നെടുംകുന്ന് മല ഒറ്റപ്ലാവിള വീട്ടില്‍ ആര്‍.രാഹുല്‍(24) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ശനിയാഴ്ച ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ.ജി. സൈമണിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ സന്ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് ജില്ലാ ആന്റി നര്‍ക്കോട്ടിക് ആക്ഷന്‍ ഫോഴ്‌സാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

ബിവറേജും ബാറുകളും പൂട്ടിയതോടെ ഡാനിയേലിന്റെ വീട്ടില്‍ ധാരാളം ആളുകള്‍ വന്നുപോകുന്നതായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് വിവരം കിട്ടിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഒരു ദിവസം ഇവരുടെ വീട് നിരീക്ഷിച്ചശേഷം ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ അടൂര്‍ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പിടികൂടിയത്.

സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈ.എസ്.പി. ആര്‍. ജോസ്, നര്‍ക്കോട്ടിക് സെല്‍ ഡിവൈ.എസ്.പി. പ്രദീപ് കുമാര്‍ എന്നിവരുടെ നിര്‍ദേശാനുസരണം അടൂര്‍ എസ്.ഐ. അനൂപ്, ആന്റി നര്‍ക്കോട്ടിക് എസ്.ഐ. മാരായ ആര്‍.എസ് രഞ്ജു, എസ്.രാധാകൃഷ്ണന്‍, എ.എസ്.ഐ. വില്‍സണ്‍ എസ്, സി.പി.ഒ. ശ്രീരാജ്, രഘുകുമാര്‍, ദിലീപ് എന്നിവര്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി.

