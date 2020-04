വര്‍ക്കല: സാനിറ്റൈസര്‍ ഉപയോഗിച്ചു വ്യാജമദ്യം നിര്‍മിച്ച് വില്‍പ്പന നടത്തി വന്ന കോവിഡ്-19 സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകനെ വര്‍ക്കല പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. വര്‍ക്കല യൂഡി ഓഡിറ്റോറിയതിനു സമീപം സജീന മന്‍സിലില്‍ സജിന്‍(37) ആണ് പിടിയിലായത്. വര്‍ക്കല പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ബൈക്കില്‍ കറങ്ങി ലിറ്റര്‍ കണക്കിനു വ്യാജമദ്യം ഇയാള്‍ വിറ്റഴിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

മദ്യപിച്ചു വാഹനമോടിച്ച ചെറുന്നിയൂര്‍ സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ പോലീസ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള്‍ ബൈക്കില്‍ കറങ്ങി നടന്ന് കഴുത്തില്‍ ഐ.ഡി. കാര്‍ഡും ബാഗും തൂക്കിയിട്ടു വന്നയാളാണ് ഒരു ലിറ്ററിന് 1600 രൂപ നിരക്കില്‍ മദ്യം നല്‍കിയതെന്നു പറഞ്ഞു.

ഇതോടെ കെണിയൊരുക്കിയ പോലീസ് ഇയാളെ ഫോണ്‍ വിളിച്ച് മദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചപ്പാത്തി എന്ന കോഡിലാണ് മദ്യം അറിയപ്പെടുന്നത്. പോലീസ് വിളിച്ചപ്പോള്‍ 1600 രൂപ തന്നാല്‍ ചപ്പാത്തി നല്‍കാമെന്നാണു പറഞ്ഞത്. മഫ്തിയിലെത്തിയ പോലീസില്‍നിന്ന് 1600 രൂപ കൈപ്പറ്റി മദ്യം നല്‍കുന്നതിനിടെയാണ് സജിന്‍ പിടിയിലായത്.

മൂന്നു കുപ്പി മദ്യവും ഇയാളില്‍നിന്നു പിടിച്ചെടുത്തു. വീഡിയോഗ്രാഫറുടെ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുപയോഗിച്ചും സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകനായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ മറവിലുമാണ് പോലീസ് പരിശോധനകള്‍ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നത്.മുഖം അറിയാതിരിക്കാന്‍ എപ്പോഴും മാസ്‌ക് ധരിച്ചാണ് ഇയാള്‍ മദ്യം വിതരണംചെയ്തുവന്നത്.

ഒരു ദിവസം മുപ്പതോളം കുപ്പി വിറ്റിരുന്നതായി പോലീസിനു വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പില്‍നിന്ന് ഈഥൈല്‍ ആല്‍ക്കഹോള്‍ കൂടുതലടങ്ങിയ സാനിറ്റൈസര്‍ അളവില്‍ കൂടുതല്‍ വാങ്ങി അതില്‍ വിദേശമദ്യവും ജീരകവെള്ളവും ചേര്‍ത്ത് ഒരു ലിറ്ററിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളില്‍ നിറച്ചാണ് വിറ്റിരുന്നത്.

വര്‍ക്കല ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ജി.ഗോപകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എസ്.ഐ. അജിത്കുമാര്‍, പ്രൊബേഷണറി എസ്.ഐ. പ്രവീണ്‍, എ.എസ്.ഐ. ഷൈന്‍, സി.പി.ഒ.മാരായ നാഷ്, അന്‍സര്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.

Content Highlights: illegal liquor making and sale; one arrested in varkala