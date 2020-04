കുണ്ടറ : യൂട്യൂബ് വീഡിയോയില്‍ വാറ്റുന്നത് കണ്ടു പഠിച്ച് വീട്ടില്‍ ചാരായമുണ്ടാക്കി വിറ്റയാള്‍ പോലീസ് പിടിയിലായി. പൂജപ്പുര ക്ഷേത്രത്തിനുസമീപം ഗൗരിവിലാസത്തില്‍ ചന്ദ്രലാല്‍ (ലാലു-37) ആണ് ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ പിടിയിലായത്. പ്രദേശത്ത് ചാരായം സുലഭമാണെന്ന വിവരം ലഭിച്ച പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നതിനിടെയാണ്‌ അറസ്റ്റ്.

മൂന്നുദിവസം മുന്‍പ് ചന്ദ്രലാല്‍ ഭാര്യയെ വീട്ടില്‍നിന്ന് മാറ്റി. നിര്‍മാണത്തൊഴിലാളിയായ ഇയാള്‍ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടാണ്‌ വാറ്റുപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചതും ചാരായം വാറ്റിയതുമെന്ന് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. വാറ്റിയെടുത്ത ഒരു ലിറ്റര്‍ ചാരായവും വാറ്റുപകരണങ്ങളും ചന്ദ്രലാലിന്റെ വീട്ടില്‍നിന്ന് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.

