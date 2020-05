തൊടുപുഴ: അയല്‍ക്കാരന്‍ വീട്ടില്‍ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന സമീപവാസികളുടെ പരാതി അന്വേഷിക്കാന്‍ വന്ന പോലീസ് കണ്ടത് ചാരായം വാറ്റുന്ന ഗൃഹനാഥനെ. തുടര്‍ന്ന് വീടിനുള്ളില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ 700 മില്ലി വാറ്റ് ചാരായവും 50 ലിറ്റര്‍ കോടയും പിടിച്ചെടുത്തു. തൊടുപുഴ തെക്കുംഭാഗത്താണ് സംഭവം. ചവുട്ടാനിയില്‍ വീട്ടില്‍ ജെയിംസ് എന്നയാളെയാണ് തൊടുപുഴ പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എം.പി. സാഗറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

വീടിനുള്ളില്‍ തന്നെ വാറ്റിയ ചാരായം കുടിച്ച ഇയാള്‍ ഭാര്യയുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കി. കോലാഹലം സഹിക്കാന്‍ കഴിയാതായതോടെ സമീപവാസികളില്‍ ചിലര്‍ പോലീസില്‍ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസെത്തുമ്പോള്‍ ഇയാള്‍ വാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇയാളെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. പ്രൊബേഷന്‍ എസ്.ഐ. വിദ്യ, എസ്.ഐ. പൗലോസ്, സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍മാരായ രാജേഷ്, സുനില്‍, അന്‍സ്, സാബിന്‍ എന്നിവരും പോലീസ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

