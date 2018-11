ലണ്ടന്‍: നോര്‍ത്ത് ലണ്ടനിലെ ശ്രീ സ്വാമി നാരായണ്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍നിന്ന് വിഗ്രഹങ്ങള്‍ മോഷണം പോയി. വര്‍ഷങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള കൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡ് യാര്‍ഡ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ നവംബര്‍ ഒമ്പതിനാണ് വിഗ്രഹങ്ങള്‍ മോഷണം പോയത്. നാല്‍പ്പതിലേറെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത് മുതല്‍ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടയുടന്‍ ക്ഷേത്രം അധികൃതര്‍ പോലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

വിഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ക്ഷേത്രത്തിലെ പണവും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. അതേസമയം, മോഷണംപോയ വിഗ്രഹങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണമില്ലെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. സ്വര്‍ണമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാകാം വിഗ്രഹങ്ങള്‍ കവര്‍ച്ച ചെയ്തതെന്നും, വിഗ്രഹങ്ങള്‍ തിരിച്ചുകിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ക്ഷേത്രം അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി.ടി.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലും ആരാധനകളിലും ഏറെ പ്രധാന്യമുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും, അവയെല്ലാം തിരിച്ചുലഭിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ഥനയിലാണെന്നും ക്ഷേത്രക്കമ്മിറ്റി അംഗം ഉമാങ് ജെഷാനിയും വ്യക്തമാക്കി.

ക്ഷേത്രത്തില്‍നിന്ന് വിഗ്രഹങ്ങള്‍ മോഷണംപോയ സംഭവത്തില്‍ സ്‌കോട്ട്‌ലാന്‍ഡ് യാര്‍ഡ് അതീവഗൗരവമായാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്ത പോലീസ് സംഘം ഫോറന്‍സിക് പരിശോധനയും നടത്തി.

The attached items, as well as a number of other items, were stolen from Shree Swaminarayan #Temple, #Willesden, NW2 on 09/11/18 around 0030 hours. If you have any info please call 101 Ref 1928781/18. If you wish to remain anonymous please contact Crimestoppers on 0800 555 111. pic.twitter.com/FmNd7aeOlf