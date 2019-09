അല്‍വാര്‍: യുവാവിനെ കൊന്ന് മൃതദേഹം കത്തിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭാര്യ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. രാജസ്ഥാനിലെ അല്‍വാര്‍ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ച മൃതദേഹം ദുർഗന്ധം വമിച്ചതോടെ കത്തിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കുല്‍ദീപ് യാദവ്(24) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

അല്‍വാര്‍ ജില്ലയിലെ കിസുരിവാസ് ഗ്രാമത്തിലെ ഇവരുടെ വീട്ടില്‍വെച്ച് കുല്‍ദീപും ഭാര്യ നിഷയും തമ്മില്‍ വാക്കുതര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടു. തര്‍ക്കം കനത്തതോടെ നിഷ കുല്‍ദീപിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. സംഭവശേഷം മൃതദേഹം നിഷ കട്ടിലിനുള്ളിലെ അറയിൽ സൂക്ഷിച്ചു.

കിടപ്പുമുറിയില്‍ നിന്ന് ദുര്‍ഗന്ധം വമിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ നിഷ കട്ടിലടക്കം പുറത്തുകൊണ്ടു പോയി കത്തിക്കുകയായിരുന്നു. കട്ടില്‍ കത്തിക്കാന്‍ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ നിഷ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുല്‍ദീപിന്റെ വീട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. കുട്ടികളോട് കട്ടിലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ അടുത്ത പറമ്പില്‍ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കാനും നിഷ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതനുസരിച്ച് കട്ടിലും ബെഡും കത്തിയ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനിടയില്‍ അസ്ഥികളും തലമുടിയും കണ്ടെത്തി. ഇതോടെയാണ് ബന്ധുക്കള്‍ പോലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചത്.

രണ്ട് ദിവസമായി കുല്‍ദീപിനെ കാണാനില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ നേരത്തെ പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. കുല്‍ദീപിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിഷയെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തു.

