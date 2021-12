ചേര്‍പ്പ്: പാറക്കോവിലില്‍ സ്വര്‍ണപ്പണിക്കാരനായ ബംഗാള്‍ സ്വദേശി മന്‍സൂര്‍ മാലിക്കിനെ (40) ഭാര്യയും സുഹൃത്തും ചേര്‍ന്ന് ആസൂത്രിതമായി കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടിയ സംഭവത്തില്‍ 16-കാരനും പങ്ക്. ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോമില്‍ നിന്ന് കുട്ടിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങി.

കൊല്ലപ്പെട്ട മാലിക്കിന്റെ മൃതദേഹം ഇവര്‍ താമസിച്ചിരുന്ന വാടകവീടിന്റെ പറമ്പില്‍ കുഴിച്ചിട്ടനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സ്വര്‍ണപ്പണിയില്‍ മന്‍സൂറിന്റെ സഹായിയായ ബീരുവും മന്‍സൂറിന്റെ ഭാര്യ രേഷ്മാ ബീവി (30)യുമാണ് കൊലപാതകത്തിനു പിന്നില്ലെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ 16 വയസുള്ള ഒരാളെയും കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്. മന്‍സൂറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം കുഴിച്ചിടുന്നതിനെ ബീരുവിനേയും രേഷ്മയേയും സഹായിച്ചുവെന്നാണ് 16-കാരന്റെ മേലുള്ള ആരോപണം. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്താലെ മറ്റു കാര്യങ്ങള്‍ വെളിച്ചത്ത് വരികയുള്ളൂ. നിലവിലുള്ള പ്രതിപ്പട്ടികയില്‍ 16 വയസുകാരനും ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ടത് പിറ്റേന്ന്

ഭര്‍ത്താവിന്റെ ഉപദ്രവം കാരണം മന്‍സൂറിനെ ഒഴിവാക്കി കുട്ടികളോടൊപ്പം എവിടെയെങ്കിലും പോയി താമസിക്കാനായിരുന്നു രേഷ്മയുടെ തീരുമാനം. എന്നാല്‍, മക്കളുടെ പഠനം ചേര്‍പ്പില്‍ ആയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് രേഷ്മ ബീരുവുമായി അടുക്കുന്നത്.

ഡിസംബര്‍ 12-ന് രാത്രി ബീരു മദ്യവുമായി എത്തി മുകള്‍നിലയിലെ മുറിയില്‍ മന്‍സൂറിനൊപ്പം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിച്ചു. മദ്യലഹരിയില്‍ മന്‍സൂര്‍ മയങ്ങിയതോടെ ബീരു താഴെയെത്തി. രേഷ്മക്കൊപ്പമെത്തി കമ്പിപ്പാരയുമായി ചെന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന മന്‍സൂറിനെ തലക്ക് അടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. പിറ്റേന്ന് രാത്രി വീടിന്റെ പുറകു വശത്ത് മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ടു. കുട്ടികള്‍ പപ്പയെ അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ പുലര്‍ച്ചെ കൂട്ടുകാരന്റെ ബൈക്കില്‍ കയറി നാട്ടില്‍ പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭര്‍ത്താവിനെ കാണാനില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ഡിസംബര്‍ 19-ന് രേഷ്മയും ബീരുവും കൂടി ചേര്‍പ്പ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കി.

ഭര്‍ത്താവുമായി വഴക്കിടുന്നതിനിടെ തന്നെ അടിക്കാന്‍ എടുത്ത കമ്പിപ്പാര പിടിച്ചുവാങ്ങി അടിച്ചപ്പോള്‍ ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചു എന്നാണ് ആദ്യം രേഷ്മ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍, വിശദമായ ചോദ്യംചെയ്യലില്‍ ബീരുവാണ് കൊന്നതെന്ന് രേഷ്മ വെളിപ്പെടുത്തി. വീടിനടുത്തുതന്നെ മൃതദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും പ്രതികളില്‍ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം വീട്ടില്‍ ദമ്പതിമാരുടെ രണ്ടും മക്കളും സഹായിയായ ഒരു കുട്ടിയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ കുട്ടികളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഏറ്റെടുത്തു.

ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിവൈ.എസ്.പി. ബാബു കെ. തോമസ്, ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ടി.വി. ഷിബു, എസ്.ഐ.മാരായ പി.ജി. അനൂപ്, പി.ജെ. ഫ്രാന്‍സിസ്, ടി.ജി. ദിലീപ്കുമാര്‍, കെ.കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍, എ.എസ്.ഐ.മാരായ വിനോദ്, കെ.എം. മുഹമ്മദ് അഷറഫ്, എം. സുമല്‍, കെ.പി. രാജു, സഫീര്‍ ബാബു, ഇ.എസ്. ജീവന്‍, കെ.എസ്. ഉമേഷ്, പി.വി. വികാസ് തുടങ്ങിയവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

