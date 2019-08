മധുര: എലിവിഷം നല്‍കി മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തി, വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം യുവാവിന്റെ അന്വേഷണത്തില്‍ യുവതിയും കാമുകനും പിടിയില്‍. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മധുരയിലാണ് സംഭവം. മധുര സ്വദേശി രാഘവാനന്ദനാണ് മക്കളുടെ മരണത്തില്‍ ദുരൂഹത തോന്നി സ്വയം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഭാര്യയെയും കാമുകനെയും കുടുക്കിയത്. സംഭവത്തില്‍ രാഘവാനന്ദന്റെ ഭാര്യ രഞ്ജിതയെയും കാമുകന്‍ കല്ല്യാണരാമനെയും കീഴ്‌വളവ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബാര്‍ഗവി (7), യുവരാജ്(5), ബാല എന്നിവരണ് അമ്മയുടെ ക്രൂര കൃത്യത്തിന്‌ ഇരയായത്.

2016 ഓക്ടോബര്‍ ആറിനാണ് കേസിനാസ്പദമായി സംഭവം നടക്കുന്നത്. ബിസ്‌ക്കറ്റാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കുട്ടികള്‍ എലിവിഷം കഴിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് രഞ്ജിത കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ രണ്ട് കുട്ടികള്‍ മരണപ്പെടുകയും ഇളയകുട്ടി ബാല രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തില്‍ സംശയമൊന്നുമില്ലാത്തിനാല്‍ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയയിരുന്ന രാഘവാനനന്ദന്‍ കുട്ടികളുടെ മരണപ്പെട്ട് മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് നാട്ടിലെത്തുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ രഞ്ജിതയുടെ പെരുമാറ്റത്തില്‍ സംശയം തോന്നി അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ ഭാര്യയ്ക്ക് കല്യാണരാമന്‍ എന്നയാളുമായി അവിഹിതബന്ധമുള്ളതായി രാഘവാനന്ദന്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ മക്കളുടെ മരണത്തിനു പിന്നിലും ഭാര്യയും കാമുകനും പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.

തുടര്‍ന്ന് തെളിവുകള്‍ സഹിതം പുനരന്വേഷണത്തിന് യുവാവ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കീഴ്‌വളവ് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് രഞ്ജിതയും കല്യാണരാമനും പിടിയിലായത്. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നതിന് കുട്ടികള്‍ തടസ്സമായതിനാല്‍ വിഷം നല്‍കി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ചോദ്യംചെയ്യലില്‍ ഇരുവരും കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

