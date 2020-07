മുംബൈ: താനെ ജില്ലയിലെ ഭിവൺഡിയിൽ ഒരു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് കൊന്നു. ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരനായ ഭജൻസിങ്ങാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയായ ഭാര്യ പൂജയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ ഭാര്യയെ കൽവ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച സമയത്ത് കുളിമുറിയിൽവീണ് അപകടം പിണഞ്ഞതാണെന്നാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്. ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ആശുപത്രി അധികാരികൾ ഇക്കാര്യം പോലീസിൽ അറിയിച്ചു. പോലീസെത്തി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായത്.

കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാൻ ഭാര്യ പൂജ വിസമ്മതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വാക്തർക്കം ഉണ്ടാവുകയും ഭാര്യയെ ഇരുമ്പ് കമ്പിയെടുത്ത് തലയ്ക്ക് അടിച്ചുവെന്ന് ഭജൻ സിഹ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights:husband killed wife after refusing to feed milk for baby