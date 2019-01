തിരുവനന്തപുരം: വീട്ടമ്മയെ ആറ്റില്‍തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തില്‍ ദമ്പതിമാരും മകനും അറസ്റ്റിലായി. മാന്നാര്‍ സ്വദേശി പ്രവീണ്‍ (36), രണ്ടാം ഭാര്യ മഞ്ജു (32), മകന്‍ (17) എന്നിവരെയാണ് കരമന പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്‍കി കരമന സ്വദേശിയായ വീട്ടമ്മയെയാണ് പ്രവീണ്‍ കബളിപ്പിച്ചത്. കുടുംബമുള്ള കാര്യം മറച്ചുവച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവീണ്‍ വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്‍കിയത്.

വീട്ടമ്മയുടെ പേരിലുള്ള വസ്തുവിറ്റ് പണവുമായി വരണമെന്ന് പ്രവീണ്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒന്നേമുക്കാല്‍ ലക്ഷം രൂപയുമായി എത്തിയ വീട്ടമ്മയെ മാന്നാറിലേക്ക് പ്രവീണ്‍ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. പ്രവീണിന്റെ രണ്ടാംഭാര്യയും മകനും ഇതിന് കൂട്ടുനിന്നു. സഹോദരിയാണെന്നു പറഞ്ഞാണ് ഭാര്യ മഞ്ജുവിനെ പ്രവീണ്‍ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്.

പണവുമായി എത്തിയ വീട്ടമ്മയെ തീവണ്ടിയില്‍ നിന്നും മാവേലിക്കരയില്‍ ഇറക്കിയ പ്രവീണ്‍ സിനിമ കാണാന്‍ കൊണ്ടുപോയി. ഭാര്യയും മകനും ഒപ്പംകൂടി. ഇതിനിടയ്ക്ക് പ്രതികള്‍ വീട്ടമ്മയില്‍ നിന്നും പണം കൈക്കലാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല.

രാത്രി 11-ന് മാന്നാര്‍ അച്ഛന്‍കോവിലാറിന്റെ പാലത്തില്‍ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വീട്ടമ്മയുമായി എത്തിയ പ്രവീണ്‍ വീട്ടമ്മയെ പാലത്തിന്റെ കൈവരിയില്‍ ഇരുത്തിയശേഷം പണം കൈക്കലാക്കി. തുടര്‍ന്ന് മഞ്ജുവും മകനുംചേര്‍ന്ന് വീട്ടമ്മയെ ആറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. വീട്ടമ്മ മരിച്ചു എന്നു കരുതിയ പ്രതികള്‍ അവിടെനിന്നും സ്ഥലംവിട്ടു.

എന്നാല്‍, നീന്തല്‍ വശമുണ്ടായിരുന്ന വീട്ടമ്മ നീന്തി പാലത്തിന്റെ തൂണില്‍ പിടിച്ചുകിടന്ന് നിലവിളിച്ചു. അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന യുവാവാണ് വീട്ടമ്മയുടെ കരച്ചില്‍ കേട്ട് ആളെക്കൂട്ടി രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി.

കരമന പോലീസ് എസ്.ഐ. ആര്‍.എസ്.ശ്രീകാന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പോലീസ് പ്രതികളെ തിരുവല്ലത്ത് നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തട്ടിയെടുത്ത പണവും അതുപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍, വീട്ടമ്മയുടെ മൊബൈല്‍ എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു. മാന്നാറില്‍ പ്രതിയായ പ്രവീണിന് കഞ്ചാവ് കടത്തുള്‍പ്പെടെയുള്ള കേസുകളുണ്ട്. പ്രവീണിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ മൂന്ന് വര്‍ഷം മുന്‍പ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ചിരുന്നു.

