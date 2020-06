തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്ത് നാലുവയസ്സുള്ള മകനോടൊപ്പം യുവതിയെ ഓട്ടോയില്‍ക്കയറ്റി കാട്ടില്‍ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായ പീഡനത്തിനിരയാക്കി. മനുഷ്യമനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍. മകനെയും കൂട്ടി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീക്കു പറയാനുള്ളത് അവരുടെതന്നെ വാക്കുകളിലൂടെ...

മക്കളെയും കൂട്ടി ബീച്ച് കാണിക്കാന്‍ കൊണ്ടുപോയതാ

ബുധനാഴ്ചയും ഇതുപോലെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയതാ. കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടില്‍ പോകുവാണ്, നീ ഒരുങ്ങ് എന്നും പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാ. ബീച്ചിന്റെ അടുത്താണ് മക്കള്‍ക്കും കളിക്കാലോ. മിനിഞ്ഞാന്ന് പോയിട്ട് വീട്ടിലും വന്നിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടാണ് ഞാന്‍ എന്റെ വീട്ടില്‍ തിരിച്ചുപോയത്.

വ്യാഴാഴ്ച അതുപോലെതന്നെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ രാജന്‍ എന്നും പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ഒരു അമ്മച്ചിയും ഉണ്ടവിടെ. കുറേ നേരം സംസാരിച്ചൊക്കെ നിന്നു. അപ്പോഴേക്കും രാജന്‍ എന്നു പറയുന്നയാള്‍ കുപ്പിയൊക്കെ എടുത്തോണ്ടു വന്ന് മദ്യപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അതിനു ശേഷം ഭര്‍ത്താവ് എന്നെക്കൊണ്ടും കുടിപ്പിക്കാനൊക്കെ നോക്കി. ഭര്‍ത്താവിന്റെ വേറെ നാലഞ്ചു കൂട്ടുകാരന്മാരും പുറത്തു വന്നു. വെള്ളം എടുക്കാനെന്നും പൈസയില്ലായെന്നും പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തര്‍ വീട്ടിലേക്കു കയറിവന്നു. അതിലൊരുത്തന്‍ എന്റെ തോളില്‍ വന്ന് കയറിപ്പിടിച്ചു. അതു കണ്ട അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, മോളേ, പ്രശ്‌നമാകും, മോള്‍ ഇവിടെനിന്നു പൊയ്‌ക്കോ. മൂത്ത മോനേംകൊണ്ട് (ഇളയ മകനെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ അയാള്‍ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു) പകുതി എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരു പയ്യന്‍ വന്നു.

പെട്ടെന്ന് വാ, ഭര്‍ത്താവ് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു

ചേച്ചീ, ചേച്ചീടെ ഭര്‍ത്താവ് അവിടെ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് വാ എന്ന് ആ പയ്യന്‍ പറഞ്ഞു. റോഡിലെത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ഓട്ടോയിലേക്ക് എന്നേം മോനേം വലിച്ചുകയറ്റി. അവര്‍ നാലുപേര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറേ ഉപദ്രവിച്ചു. കരണത്തില്‍ കടിക്കുകയും മുഖത്ത് അടിക്കുകയും ചെയ്തു. സിഗരറ്റുകൊണ്ട് ദേഹത്ത് പൊള്ളലേല്‍പ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം അടിച്ചപ്പോഴേക്കും ബോധം പോയി. പിന്നെ അവര്‍ മോനെ അടിച്ചു. മകന്റെ കരച്ചില്‍ കേട്ട് ഞാനുണര്‍ന്നു. മോനെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ടു വരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ച് അവര്‍ എന്നെ റോഡിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ഞാന്‍ മുന്നോട്ട് ഓടിക്കയറിയതും ഒരു കാര്‍ വന്നു. അവരോടു കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ സഹായിച്ച് എന്നെ എന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു.

കേസ് കൊടുക്കരുതെന്ന് ഭര്‍ത്താവ്

അപ്പോഴേക്കും ഭര്‍ത്താവും ഇളയ മകനും വന്നു. കേസ് കൊടുക്കരുതെന്ന് ഭര്‍ത്താവ് പറഞ്ഞു. ഭര്‍ത്താവ് എന്നെ വീട്ടില്‍ കൊണ്ടുപോകാന്‍ നോക്കിയെങ്കിലും അമ്മ വിട്ടില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴു വര്‍ഷമായി. പലപ്പോഴും മാറിനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു മാസമേ ആയുള്ളൂ, ഒരുമിച്ചു കൂടെ പോയിട്ട്. അടിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തതിന്. മുന്നെയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പോയിട്ടുണ്ട്. ഭര്‍ത്താവിന്റെ വീട്ടില്‍വെച്ചായിരുന്നു ഉപദ്രവം.

പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ സ്ഥലം സാമൂഹികവിരുദ്ധരുടെ സങ്കേതം

കഴക്കൂട്ടം: കഠിനംകുളത്ത് യുവതിയെ വീട്ടില്‍നിന്ന് ഓട്ടോയില്‍ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച ചാന്നാങ്കര പത്തേക്കറിലേ സ്ഥലം സാമൂഹികവിരുദ്ധരുടെ സ്ഥിരം സങ്കേതമെന്നു നാട്ടുകാര്‍. രാത്രി വാഹനങ്ങളില്‍ ഇവിടേക്ക് എത്തി മദ്യപാനവും ലഹരി ഉപയോഗവും പതിവാണെന്നും നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. റോഡില്‍നിന്നു മാറി ഇടവഴിയിലൂടെ അകത്തേക്കു കാടുമൂടിയ പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ വെച്ചാണ് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. പരിസരത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ വീടുകള്‍ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരുമുറി കെട്ടിടമുണ്ട്. ഇവിടെ മദ്യക്കുപ്പികള്‍ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നനിലയിലാണ്.

സമാനതകളില്ലാത്ത കുറ്റകൃത്യം- എം.സി.ജോസഫൈന്‍

കഴക്കൂട്ടം: കഠിനംകുളത്ത് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത സംഭവം സമൂഹ മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും സ്ത്രീകള്‍ക്കു നേരെയുള്ള സമാനതകളില്ലാത്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ ഇതും ഉള്‍പ്പെടുന്നുവെന്നും സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷ എം.സി.ജോസഫൈന്‍ പറഞ്ഞു. പീഡനത്തിനിരയായ യുവതിയെ കണ്ടതിനുശേഷം കഠിനംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജോസഫൈന്‍.

