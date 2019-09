ഹര്‍ദോയ്: ഇതര ജാതിയിലുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെ പ്രണയച്ചതിന് ദളിത് യുവാവിനെ മര്‍ദിച്ചവശനാക്കി ജീവനോടെ കത്തിച്ചു കൊന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഹര്‍ദോയ ജില്ലയിലെ ബദേശയിലാണ് സംഭവം.

ബദേശ സ്വദേശി അഭിഷേക് എന്ന മോനു(20)വാണ് മറ്റൊരു ജാതിയിലുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെ പ്രണയിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ ദുരഭിമാനകൊലയ്ക്ക് ഇരയായത്. സംഭവത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളും അയല്‍വാസികളും ഉള്‍പ്പടെ അഞ്ച് പേര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

സുഖമില്ലാത്ത അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പണം സംഘടിപ്പിച്ച ശേഷം കാമുകിയെ കണ്ട് മടങ്ങവെയാണ് യുവാവ് അക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. അഭിഷേകിനെ സംഘം വഴിയില്‍ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തുകയും ആളില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബന്ദിയാക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മര്‍ദിച്ചവശനാക്കി ജീവനോടെ തീ കൊളുത്തി. അഭിഷേകിന്റെ നിലവിളി കേട്ട് എത്തിയ സമീപവാസികള്‍ തീ അണച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

അഭിഷേകിന്റെ മരണവിവരമറിഞ്ഞ ആഘാതത്തില്‍ അമ്മ റാം ബേട്ടി(60)യും മരിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു. അഭിഷേകിന്റെ കൈയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന 25,000 രൂപ അക്രമിസംഘം കൈക്കലാക്കിയതായും ബന്ധുക്കള്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

