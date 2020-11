കൊച്ചി: ഹണിട്രാപ്പിൽ കുരുക്കി ഡോക്ടറുടെ കൈയിൽ നിന്നും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ സത്രീയടക്കം മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ. എറണാകുളം നായരമ്പലം സ്വദേശി അനുപമ രഞ്ജിത്ത്, മരട് സ്വദേശി ജംഷാദ്, വാഴക്കുളം സ്വദേശി റോഷ്വിൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേസിൽ ഇനി രണ്ട് പേർ കൂടി പിടിയിലാകാനുണ്ട്.

ഒക്ടോബർ 21നാണ് കളമശ്ശേരിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.

കളമശ്ശേരിയിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് സ്ഥലം വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം സംസാരിക്കാനാണ് പ്രതികൾ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. പിന്നാലെ ഡോക്ടർക്ക് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടുകയും വിവസ്ത്രനാക്കി പ്രതികളിലൊരാളായ അനുപമയുമായി നിർബന്ധിച്ച് ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും എടുക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പ്രതികൾക്ക് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും വീട്ടുകാർക്ക് നൽകുകയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നുമാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്.

കേസിൽ പിടിയിലാകാനുള്ള പ്രതികളിലൊരാളായ മുഹമ്മദ് അജ്മലുമായി ഡോക്ടർക്ക് നേരത്തെ മുൻപരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഡോക്ടറുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളിൽ നിന്നും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർ മറ്റ് സമാനമായ സംഭവങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഹണിട്രാപ്പ് സംഭവങ്ങൾ ജില്ലയിൽ തുടർക്കഥയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കുമെന്നും കളമശ്ശേരി സി ഐ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

