ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ ആറ് വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. ഹാഥ്റസിലെ ജട്ടോയി സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ തിങ്കളാഴ്ച മരിച്ചത്. ബന്ധുവായ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടിയാണ് ആറ് വയസ്സുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതെന്നും പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജുവനൈൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

20 ദിവസം മുമ്പ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലിഗഢിൽവെച്ചാണ് ബന്ധുവായ ആൺകുട്ടി ആറ് വയസ്സുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തത്. മാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന പെൺകുട്ടിയെ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ദിവസങ്ങളോളം ചികിത്സയിൽ തുടർന്നെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ചയോടെ മരണം സംഭവിച്ചു. കുടുംബം തന്നെയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയതെന്നും അലിഗഢ് പോലീസ് കേസിന്റെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും ഹാഥ്റാസ് എസ്.പി. വിനീത് ജയ്സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി.

