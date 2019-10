ഗുരുവായൂര്‍: ഗുരുവായൂരില്‍ എക്‌സൈസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ മരിച്ച രഞ്ജിത്ത് മരണണപ്പെട്ടത് തലയ്ക്കും മുതുകിനുമേറ്റ ക്ഷതം കാരണമെന്ന് ഫോറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മര്‍ദനത്തില്‍ തലയ്‌ക്കുണ്ടായ ക്ഷതം മൂലം രഞ്ജിത്തിന് രക്തസ്രാവമുണ്ടായതായി ഫോറന്‍സിക് ഡോക്ടര്‍ന്മാര്‍ പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കി.

അതേസമയം, രഞ്ജിത്തിന്റെ മരണത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് നാളെ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മലപ്പുറം തിരൂര്‍ തൃപ്രങ്ങോട്ട് കൈമലശ്ശേരി കരുമത്തില്‍ വാസുദേവന്റെ മകന്‍ രഞ്ജിത്ത് കുമാറിനെ കഞ്ചാവ് കൈവശംവെച്ചതിന് ഗുരുവായൂര്‍ എക്‌സൈസ് പിടികൂടിയത്. ഗുരുവായൂര്‍ ബസ് സ്റ്റാന്റ് പരിസരത്ത് നിന്ന് പിടികൂടിയ രഞ്ജിത്തിനെ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ ജീപ്പില്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ഇയാള്‍ക്ക് അപസ്മാരത്തിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടെന്നും വായില്‍നിന്ന് നുരയും പതയും വന്നെന്നുമായിരുന്നു എക്‌സൈസ് പോലീസില്‍ നല്‍കിയ മൊഴി.

പ്രതി വളരെ അവശനായപ്പോള്‍ അടിയന്തരചികിത്സ കിട്ടാന്‍ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പാവറട്ടിയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. പക്ഷേ, അതിനുമുമ്പേ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പാവറട്ടി പോലീസാണ് കേസില്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയത്.

