സൂറത്ത്: ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിക്ക് പോലീസുകാരന്റെ മര്‍ദനം. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തില്‍ കനറാ ബാങ്ക് സരോളി ശാഖയില്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം വൈകീട്ടായിരുന്നു സംഭവം. മര്‍ദനത്തില്‍ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നാണ് വിവരം.

ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് ബാങ്കിലെത്തിയ പോലീസുകാരന്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഇരിപ്പിടത്തിനടുത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറിയാണ് മര്‍ദിച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ സൂറത്ത് പോലീസിനെതിരേ വ്യാപക വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നു. #ShameSuratPolice എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് ട്വിറ്ററില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ്ങായി. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളും കൂട്ടായ്മകളും സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.

അതേസമയം, ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിയെ മര്‍ദിച്ച സംഭവത്തില്‍ എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായും പ്രതിക്കായി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണെന്നുമാണ് സൂറത്ത് പോലീസിന്റെ പ്രതികരണം. എന്നാല്‍ എഫ്.ഐ.ആറില്‍ പ്രതിയായ പോലീസുകാരന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും ആരോപിച്ചു.

Bankers r working tirelessly amid lockdown & Covid19 spread but still facing wrath of common people & authorities as well.

They lady who was assalted by policeman @CP_SuratCity is having 10 month old baby & now sustain fracture!!@vibhavaridave @smritiirani#ShameSuratPolice pic.twitter.com/gW1nkD6Etf