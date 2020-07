കൊച്ചി: 'സത്യമായും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അവർ സ്വർണക്കടത്തുകാരിയാണെന്ന്...' -കസ്റ്റംസിന്റെ ചോദ്യംചെയ്യലിൽ സൗമ്യ വെളിപ്പെടുത്തി. സ്വപ്നയെച്ചൊല്ലി താനും ഭർത്താവുമായി നിരന്തരം വഴക്കിടലുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും സൗമ്യ വെളിപ്പെടുത്തി.

സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ സന്ദീപും മുഖ്യകണ്ണിയാണെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് സംശയിക്കുന്നത്. സരിത്ത് പിടിയിലായ വിവരമറിഞ്ഞതോടെ സന്ദീപ് ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു. ഇതാണ് സൗമ്യയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കാരണം. സ്വപ്നയുമായി സൗമ്യയ്ക്കുള്ള സൗഹൃദമെങ്ങനെയെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പരിശോധിച്ചത്.

സ്വപ്നയുടെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും സ്വർണക്കടത്തിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് സൗമ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു. സന്ദീപ് ഇടയ്ക്കിടെ വിദേശത്ത് പോകുമായിരുന്നെന്നും സൗമ്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്നയുമായി സന്ദീപിന് സാധാരണ സൗഹൃദമല്ലെന്ന് സൗമ്യ സംശയിച്ചിരുന്നു.

ഇതിന്റെ പേരിൽ വഴക്കിടുന്നതും പതിവായിരുന്നു. സ്വപ്നയുമൊത്ത് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചും എന്തിന് പോകുന്നുവെന്നും തന്നോട് സന്ദീപ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് സൗമ്യ പറഞ്ഞത്.

സരിത്തിനെ ഇന്ന് ഹാജരാക്കും

കൊച്ചി: സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ റിമാൻഡിലായിരുന്ന സരിത്തിനെ വ്യാഴാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടാൻ കസ്റ്റംസ് നൽകിയ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിനിർദേശം. ഇതിനിടെ സരിത്തിന്റെ കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ പ്രത്യേക ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിലാണ് പാർപ്പിച്ചിരുന്നത്. സരിത്തിന്റെ കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം വരുന്നതിനു കാത്തിരിക്കാതെ ഹാജരാക്കാനായിരുന്നു കോടതി നിർദേശം.

Content Highlights:gold smuggling case sandeeps wife soumya given statement to customs about swapna suresh