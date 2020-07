കൊച്ചി: തിരുവനന്തപുരം സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളിലൊരാളായ കെ.ടി. റമീസിനെ എൻ.ഐ.എ. കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. എൻ.ഐ.എ. സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയാണ് റമീസിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. പത്ത് ദിവസത്തേക്കാണ് കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഏഴ് ദിവസത്തേക്കാണ് കോടതി അനുമതി നൽകിയത്.

റമീസും സംഘവും ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് വലിയ തോതിൽ സ്വർണം കടത്തിയെന്നാണ് എൻ.ഐ.എ. നൽകിയ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നത്. റമീസിനെക്കുറിച്ച് സന്ദീപ് നായർ നൽകിയ മൊഴികളിൽനിന്നാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. അതിനാൽ ഇയാളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും എൻ.ഐ.എ. സംഘം കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.

റമീസിന് വിദേശത്ത് ഉന്നത ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇയാളോടൊപ്പം മിക്കസമയത്തും ഒരു സംഘം കൂടെയുണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും സന്ദീപ് നായർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റമീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് എൻ.ഐ.എയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

Content Highlights:gold smuggling case ramees in nia custody for seven days