കൊച്ചി: സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതിയായ ഫൈസൽ ഫരീദിനെതിരേ ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കും. ഫൈസൽ ഫരീദിനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ തേടാനും എവിടെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനുമാണ് ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. ഇതിനായി എൻ.ഐ.എ. സംഘം ഇന്റർപോളിന് വിവരങ്ങൾ കൈമാറും.

ദുബായിലുള്ള ഫൈസൽ ഫരീദ് ബുധനാഴ്ചയും ഫോൺകോളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് വിവരം. റാഷിദിയയിലെ വില്ലയിൽനിന്ന് ഇയാൾ മറ്റൊരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് താമസം മാറിയതായും സൂചനയുണ്ട്. ഫൈസൽ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരമറിഞ്ഞതോടെ ഇയാളുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചെന്നാണ് ദുബായിലെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രതികരണം.

അതിനിടെ, സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ പിടിയിലായ റമീസും ജലാലും ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ആഫ്രിക്കയിൽനിന്ന് തടി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിന് പകരം ഇവർ മാസ്ക്കുകൾ കയറ്റി അയച്ചെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. തടി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിന്റെ പകുതി പണം കള്ളപ്പണമായി നൽകാനായിരുന്നു ധാരണ. എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ നിലവിൽ വന്നതോടെ രാജ്യാന്തരതലത്തിലെ ഇടപാടുകൾ മുടങ്ങി. ഇതോടെയാണ് അത്രയും തുകയ്ക്കുള്ള മാസ്ക്കുകൾ കടത്തിയത്. മെയ് ആറാം തീയതി രക്ഷാദൗത്യവുമായി കൊച്ചിയിലെത്തിയ ഫിലിപ്പീൻസ് നാവികസേനയുടെ കപ്പലിലാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ മാസ്ക്കുകൾ കയറ്റി അയച്ചത്. മാസ്ക്കുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിന് നിരോധനം നിലനിൽക്കെയായിരുന്നു ഈ ഇടപാട്.

അതേസമയം, സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സന്ദീപിന്റെ ബാഗ് തുറന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക കോടതി അനുമതി നൽകി. കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും പരിശോധന. ബാഗിൽനിന്ന് സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ രേഖകളും വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. സന്ദീപിന്റെ സഹോദരൻ സരൂപിനെയും അന്വേഷണസംഘം ചോദ്യംചെയ്യും.

നിലവിൽ എൻ.ഐ.എ. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സ്വപ്നയെയും സന്ദീപിനെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ കസ്റ്റംസ് നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. എൻ.ഐ.എ. കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യംചെയ്യാനാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ തീരുമാനം. നിലവിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സരിത്തിനെ എൻ.ഐ.എ. സംഘവും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും. അതിനിടെ, വാളയാർ മാൻവേട്ട കേസിൽ പ്രതിയായ റമീസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വനം വകുപ്പും നടപടികളാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

