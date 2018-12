ചെന്നൈ: ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കാമുകനൊപ്പം ഒളിച്ചോടുന്നത് തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച അമ്മയെ മകള്‍ കുത്തിക്കൊന്നു. തമിഴ്‌നാട് തിരുവള്ളൂര്‍ സ്വദേശി ഭാനുമതി(50)യാണ് മകള്‍ ദേവിപ്രിയ(19)യുടെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞദിവസമായിരുന്നു സംഭവം.

ബി.കോം രണ്ടാംവര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ഥിയായ ദേവിപ്രിയ കുംഭകോണം സ്വദേശി വിവേകുമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് സൗഹൃദത്തിലൂടെ ആരംഭിച്ച ഇവരുടെ ബന്ധം പിന്നീട് പ്രണയമായി വളരുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇരുവരും തമ്മില്‍ ഇതുവരെ നേരില്‍ കണ്ടിരുന്നില്ല. അതിനിടെ, ഭാനുമതിക്ക് മകളുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് വിവരംലഭിച്ചു. ഇതോടെ മകളെ പ്രണയത്തില്‍നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായി മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വാങ്ങിവെച്ചെങ്കിലും ദേവിപ്രിയ വിവേകുമായുള്ള ബന്ധം തുടര്‍ന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഇരുവരും ഒളിച്ചോടാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ദേവിപ്രിയയെ തിരുവള്ളൂരില്‍നിന്ന് കൊണ്ടുവരാന്‍ വിവേക് രണ്ടുസുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞദിവസം അയച്ചിരുന്നു. കുംഭകോണത്തെ തുണിക്കടയിലെ ജീവനക്കാരായ വിഘ്‌നേഷും സതീഷുമാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായി തിരുവള്ളൂരിലെത്തിയത്.

കാമുകന്റെ നിര്‍ദേശമനുസരിച്ച് ദേവിപ്രിയ ഇവരോടൊപ്പം പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അമ്മ തടസംനിന്നു. ബാഗുമായി വീട് വിട്ടിറങ്ങാന്‍നിന്ന മകളെ ഭാനുപ്രിയ തടഞ്ഞുവെച്ചു. ഇതോടെ അരിശംപൂണ്ട മകള്‍ അമ്മയെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു. മാരകമായി പരിക്കേറ്റ ഭാനുപ്രിയ തല്‍ക്ഷണം മരിച്ചു. വിവേകിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും സംഭവസമയത്ത് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഭാനുപ്രിയ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ ഇരുവരും ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീട് നാട്ടുകാരാണ് ഇവരെ പിടികൂടി പോലീസിലേല്‍പ്പിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ ദേവിപ്രിയയെയും പോലീസ് അറസറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

