സോളാപുര്‍: പതിനാറുവയസ്സുകാരിയെ ആറ് മാസത്തോളം തുടര്‍ച്ചയായി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവത്തില്‍ അഞ്ച് പ്രതികള്‍ അറസ്റ്റിലായി. സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത് രണ്ടാംദിവസമാണ് അഞ്ച് പേരെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. കേസില്‍ ആകെ പത്ത് പ്രതികളാണുള്ളത്.

അറസ്റ്റിലായവര്‍ക്കെതിരേ പോക്‌സോ, ബലാത്സംഗ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തി കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. ബാക്കി പ്രതികള്‍ക്കായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

സോളാപുര്‍ സ്വദേശിയായ പെണ്‍കുട്ടിയെ ആറ് മാസത്തോളമാണ് പ്രതികള്‍ പീഡിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞദിവസം നഗരത്തിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് പെണ്‍കുട്ടി കരയുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയോട് കാര്യങ്ങള്‍ തിരക്കിയപ്പോഴാണ് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

പ്രതികളില്‍ ചിലര്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇവര്‍ മുഖേനയാണ് മറ്റുള്ളവരും പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയത്. വിവിധയിടങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പലദിവസങ്ങളിലും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൊഴി.

