ചെന്നൈ: പ്രണയത്തെ എതിര്‍ത്ത സഹോദരിയെ 17 വയസ്സുകാരിയും കാമുകനും ചേര്‍ന്ന് കൊലപ്പെടുത്തി. തമിഴ്‌നാട് നാമക്കല്‍ ദേവേന്ദ്രപുരം സ്വദേശി ശങ്കറിന്റെ മകള്‍ മോനിഷ(18)യാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ ശങ്കറിന്റെ ഇളയ മകളായ 17 വയസ്സുകാരിയെയും കാമുകനായ രാഹുലിനെ(19)യും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഏപ്രില്‍ നാലിനാണ് മോനിഷയെ വീട്ടിനുള്ളില്‍ അബോധാവസ്ഥയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഇടതുകൈയില്‍ മുറിവേറ്റ് രക്തം വാര്‍ന്നനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ മോനിഷയെ ഉടന്‍തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് എല്ലാവരും ആദ്യം കരുതിയതെങ്കിലും പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെ സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്ന് പോലീസിന് മനസിലായി. ശ്വാസംമുട്ടിയാണ് മോനിഷ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം.

ഇതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യംചെയ്തു. 17 വയസ്സുകാരിയുടെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ മറുപടിയില്‍ സംശയം വര്‍ധിച്ചതോടെ ഈ പെണ്‍കുട്ടിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായി അന്വേഷണം. ഇതിനിടെയാണ് സഹോദരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് താനും കാമുകനും ചേര്‍ന്നാണെന്ന് 17 വയസ്സുകാരി പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചത്.

അടുത്ത ബന്ധുവായ രാഹുലും 17 വയസ്സുകാരിയും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ ബന്ധത്തെ മോനിഷ എതിര്‍ക്കുകയും മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. രാഹുലിനെ സഹോദരനെപ്പോലെ കാണണമെന്നും മോനിഷ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, മോനിഷയുടെ ഉപദേശം വകവയ്ക്കാതെ 17 കാരി രാഹുലുമായുള്ള ബന്ധം തുടര്‍ന്നു. മാത്രമല്ല, പ്രണയത്തെ എതിര്‍ത്തതിനും മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞതിനും മോനിഷയോടുള്ള പകയും വര്‍ധിച്ചു.

സംഭവദിവസം മാതാപിതാക്കള്‍ പുറത്തുപോയ സമയം 17 കാരി കാമുകനായ രാഹുലിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് മോനിഷയെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. ശേഷം സംഭവം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് വരുത്തിതീര്‍ക്കാന്‍ ഇടതുകൈയില്‍ മുറിവേല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രണയത്തെ എതിര്‍ത്തതും മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞതുമാണ് 17 കാരിയെ കൊലപാതകം നടത്താന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കൊല്ലപ്പെട്ട മോനിഷ നാമക്കലിലെ എന്‍ജിനീയറിങ് കോളേജില്‍ രണ്ടാം വര്‍ഷ ബി.ടെക്ക് വിദ്യാര്‍ഥിയാണ്. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

