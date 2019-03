ലക്ക്‌നൗ: ഡ്രൈവറില്‍ നിന്നുണ്ടായ ബലാത്സംഗ ശ്രമം ചെറുക്കാന്‍ ഓടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓട്ടോയില്‍ നിന്ന് പെണ്‍കുട്ടി എടുത്തു ചാടി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ലഖ്‌നൗവിലാണ് സംഭവം.



മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ഡ്രൈവര്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടി വീണതോടെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാര്‍ ഡ്രൈവറെ പിടികൂടി മര്‍ദ്ദിച്ച ശേഷം പോലീസിന് കൈമാറി. നാട്ടുകാരുടെ മര്‍ദ്ദനത്തില്‍ പോലീസ് അതി സാഹസികമായി ഡ്രൈവറെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാര്‍ ഡ്രൈവറെ മര്‍ദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.



വീഴ്ച്ചയില്‍ പരിക്കേറ്റ പെണ്‍കുട്ടി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

Content Highlight: Girl jumps from auto to resist rape attempt by driver