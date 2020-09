കൊട്ടിയം(കൊല്ലം): ഭീഷണിയും അപവാദ പ്രചാരണവും കാരണം ബിരുദ വിദ്യാർഥിനി തൂങ്ങിമരിച്ച കേസിൽ രണ്ടുയുവാക്കളെ ഇരവിപുരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കൊല്ലം വടക്കേവിള ശ്രീനഗർ ആറ്, രാജ്ഭവനിൽ റോബിൻ രാജ് (20), കൊല്ലം വെസ്റ്റ് പള്ളിത്തോട്ടം ചേരിയിൽ വാടി പനമൂട് പുരയിടത്തിൽ എസ്.എൻ.കോട്ടേജിൽ സോജിൻ (19) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് കടന്നതിനാൽ ഇയാളെ നാട്ടിലെത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നീക്കം പോലീസ് ആരംഭിച്ചു.

എറണാകുളത്ത് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന പട്ടത്താനം സ്വദേശിയായ 19-കാരി കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഇരുപതിനാണ് വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചത്. വിദേശത്തേക്ക് കടന്ന യുവാവിന്റെ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിനാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം പെൺകുട്ടിക്കെതിരേ അപവാദ പ്രചാരണം നടത്തുകയുമായിരുന്നു. ഇതിൽ മനംനൊന്താണ് പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് നിരവധി തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി. എറണാകുളം സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജിൽ സുഹൃത്തുക്കളായ നിരവധി പെൺകുട്ടികളുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്.

ഇരവിപുരം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിനോദ് കെ., എസ്.ഐ.മാരായ അനീഷ് എ.പി., ബിനോദ് കുമാർ, ദീപു, പ്രൊബേഷണറി എസ്.ഐ. അഭിജിത്ത്, ജി.എസ്.ഐ. സുനിൽ, സി.പി.ഒ.മാരായ മനാഫ്, സുമേഷ്, സൈഫുദീൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

