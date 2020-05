മിനിയാപോളിസ്: ആഫ്രിക്കന്‍-അമേരിക്കന്‍ വംശജനായ ജോര്‍ജ് ഫ്‌ളോയിഡിനെ കാല്‍മുട്ടിനിടയില്‍വെച്ച് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച കൊന്ന പോലീസുകാരന്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍. മിനിയാപോളിസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡെറിക് ഷോവിനെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഹെന്നെപിന്‍ കൗണ്ടി പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ മൈക്ക് ഫ്രീമാനാണ് ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്.

കൊലപാതകം, ബോധപൂര്‍വമായ നരഹത്യ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് ഷോവിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടാണെന്ന് യുഎസ് സെനറ്റര്‍ ആമി ക്ലോബുച്ചറും പ്രതികരിച്ചു.

അതേസമയം, ജോര്‍ജ് ഫ്‌ളോയിഡിന്റെ ദാരുണ കൊലപാതകത്തില്‍ യുഎസിലെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ കെട്ടിടത്തിനും മറ്റ് നൂറിലധികം കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തീയിട്ടു. മിനസോട്ടയില്‍ ഉടലെടുത്ത പ്രക്ഷോഭം യുഎസിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഡിട്രോയിറ്റില്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് നേരേയുണ്ടായ വെടിവെപ്പില്‍ ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 19 വയസുകാരനാണ് വെടിവെപ്പില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും ഒരു വാഹനത്തിലെത്തിയവരാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് നേരേ വെടിയുതിര്‍ത്തതെന്നും ഡിട്രോയിറ്റ് പോലീസ് വക്താവ് പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 11.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു. പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയ നിരവധിപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും ഡിട്രോയിറ്റ് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പിടിയിലായവരില്‍ മിക്കവരും ഡിട്രോയിറ്റ് നഗരത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

