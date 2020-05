കല്പറ്റ: ആംബുലന്‍സില്‍ കഞ്ചാവ് കടത്തിയതിന് ഡ്രൈവറെയും സഹായിയേയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി സ്വദേശികളായ കൊതൂര്‍ വീട്ടില്‍ റിയാസ് (36), സഹായി കുറുവാറ്റൂര്‍ കുഞ്ഞങ്ങല്‍ വീട്ടില്‍ ഹലീല്‍ (35) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ കല്പറ്റ ബൈപ്പാസില്‍നിന്നാണ് ഇവര്‍ പിടിയിലായത്. വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹവുമായി പോയതായിരുന്നു ഇരുവരും.

തിരികെ വരുന്നവഴിക്കാണ് ആംബുലന്‍സില്‍ കഞ്ചാവ് ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത്. നാര്‍ക്കോട്ടിക് സെല്‍ ഡിവൈ.എസ്.പി. വി. രജികുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആന്റി നാര്‍ക്കോട്ടിക് സ്‌പെഷ്യല്‍ സ്‌ക്വാഡും കല്പറ്റ എസ്.ഐ. അബ്ബാസ് അലിയും സംഘവും ചേര്‍ന്നാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റുചെയ്തത്. ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വാഹനത്തില്‍ ഡ്രൈവറുടെ ക്യാമ്പിനിന് മുകളിലെ രഹസ്യ അറയില്‍നിന്ന് കാല്‍ കിലോ ഗ്രാമോളം കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

മധ്യപ്രദേശില്‍നിന്ന് തിരികെ വരുംവഴി ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്നാണ് ഇവര്‍ കഞ്ചാവ് ശേഖരിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇവര്‍ക്കെതിരേ എന്‍.ഡി.പി.എസ്. നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തു. ആംബുലന്‍സും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. റിയാസിന്റെ സ്വന്തം ആംബുലന്‍സാണിത്. കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍നിന്നാണ് സര്‍വീസ് നടത്തിയിരുന്നത്. കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയ സാഹചര്യത്തില്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളില്‍ പരിശോധന കര്‍ശനമാക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആര്‍. ഇളങ്കോ പറഞ്ഞു.

