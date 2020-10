കാസർകോട്: നീലേശ്വരത്ത് സിനിമാരംഗങ്ങളെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ പോലീസിന്റെ കഞ്ചാവ് വേട്ട. കാറിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തുകയായിരുന്ന കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി കാരാട്ട് നൗഷാദിനെയും കൂട്ടാളി തളങ്കര ഷംസുദ്ദീനെയും പോലീസും നാട്ടുകാരും ഓടിച്ചിട്ട് പിടികൂടി. ഇവരുടെ കാറിൽനിന്ന് 10 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തു.

ചീമേനി-ചെറുവത്തൂർ പാതയിൽ വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് കുതിച്ചെത്തിയ ഒരു കാർ പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞത്. തുടർന്ന് പോലീസ് പിന്തുടർന്നതോടെ കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു.

കാറിൽ കഞ്ചാവാണെന്ന് മനസിലായ പോലീസും ഇവരെ പിന്തുടർന്നു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ നീലേശ്വരം പള്ളിക്കരയിൽവെച്ചാണ് കാരാട്ട് നൗഷാദിനെയും ഷംസുദ്ദീനെയും പോലീസ് പിടികൂടിയത്. നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ കാരാട്ട് നൗഷാദ് കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ജയിലിൽനിന്നിറങ്ങിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights:ganja seized and two arrested in neeleshwaram kasargod