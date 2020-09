തൊടുപുഴ: കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന 50 കിലോ കഞ്ചാവും 12 കുപ്പി ഹാഷിഷ് ഓയിലും തൊടുപുഴയിൽ എക്സൈസ്സംഘം വാഹനപരിശോധനയ്ക്കിടെ പിടികൂടി. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന കരിമണ്ണൂർ നെയ്യശ്ശേരി ഇടനയ്ക്കൽ ഹാരിസ് നാസറിനെ (25) കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഏഴരയ്ക്ക് വെങ്ങല്ലൂർ-കോലാനി ബൈപാസിൽ വാഹനപരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്ന എക്സൈസ്സംഘത്തെക്കണ്ട് ഹാരിസ് കാർ നിർത്താതെപോയി. പിന്തുടർന്നെത്തിയ എക്സൈസ് വെങ്ങല്ലൂർ സിഗ്നലിന് സമീപത്ത് കാർ തടഞ്ഞു. വീണ്ടും വെട്ടിച്ചുകടന്നെങ്കിലും ഡ്രൈവർ വിനോദ് സാഹസികമായി ജീപ്പ് കുറുകെയിട്ട് കാർ തടഞ്ഞു.

വാഹനത്തിന്റെ ഡിക്കിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കഞ്ചാവും ഹാഷിഷ് ഓയിലും കണ്ടെത്തി. ഇതിന് 25 ലക്ഷം രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്നതാണ്. തൊടുപുഴ സ്വദേശിക്ക് കൈമാറാനെത്തിച്ചതാണ് ഇതെന്നാണ് വിവരം. കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നാണിത് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ.പി.സുദീപ്കുമാർ പറഞ്ഞു. അതിനിടെ നടപടി തടസ്സപ്പെടുത്താനെത്തിയ മാർട്ടിനെ എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസിന് കൈമാറി.

ആലുവയിൽ നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയിൽ കടത്തിയത് 35 കിലോ കഞ്ചാവ്

ആലുവ: ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിനോടനുബന്ധിച്ച് എക്സൈസ് ആലുവയിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ 35 കിലോ കഞ്ചാവുമായി മൂന്നു പേർ പിടിയിൽ. കഞ്ചാവ് കടത്തിയ നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയും എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കോഴിക്കോട് കല്ലായി കുണ്ടുങ്ങൽ രാമനാട്ടുകര ജലീൽസ് വീട്ടിൽ കെ.ആർ. ഹക്കീം (23), പട്ടാമ്പി വല്ലപ്പുഴ പുളിക്കൽ വീട്ടിൽ അഹമ്മദ് കബീർ (32), ഒറ്റപ്പാലം ഷൊർണൂർ കണയംകരയിൽ വെട്ടിക്കാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ജാഫർ അലി (33) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ രാജമൺഡ്രിയിൽനിന്ന് വാങ്ങിയ കഞ്ചാവ് എറണാകുളത്തുള്ള ഇടപാടുകാരന് നൽകാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ലോറിയുടെ കാബിനിൽ ചെറിയ പൊതികളാക്കിയാണ് കഞ്ചാവ് വെച്ചിരുന്നത്. ഇതിനു മുൻപും ലോറിയിൽ മൂവരും കഞ്ചാവ് കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോറി ഉടമയായ തൃശ്ശൂർ ചേലക്കര സ്വദേശി ഷമീർ ബാബുവാണ് കഞ്ചാവ് വാങ്ങാൻ ഇവർക്ക് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ നൽകിയതെന്ന് പ്രതികൾ മൊഴി നൽകി. ഇയാൾ ഒളിവിലാണ്.

ആന്ധ്രയിൽനിന്ന് ആറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ കഞ്ചാവ് 28 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചാണ് കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചു നൽകുന്നത്. വേറെ ചരക്കുകൾ ഒന്നുമെടുക്കാതെ കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ലോറി ഓടിയിരുന്നതെന്ന് എക്സൈസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിടിയിലായ ജാഫർ അലിയെയും അഹമ്മദ് കബീറിനെയും പത്ത് കിലോ കഞ്ചാവുമായി പാലക്കാട് പോലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആറ് മാസം മുൻപ് കള്ളനോട്ട് കേസിൽ ജാഫർ അലി പാലക്കാട് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായിരുന്നു. ഇതിൽ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ് ലോറിയിൽ കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ആരംഭിച്ചത്.

എറണാകുളം എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ അശോക് കുമാറിന്റെയും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ ശശികുമാറിന്റെയും നിർദേശാനുസരണം, ആലുവ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സോജൻ സെബാസ്റ്റ്യനാണ് ലോറി പിടികൂടിയത്. റെയ്‌ഡിൽ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ സി.ബി. രഞ്ചു, കെ.എച്ച്. അനിൽകുമാർ, പി.കെ. ഗോപി, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ എം.എം. അരുൺകുമാർ, പി.എസ്. ബസന്ത്‌കുമാർ, പി.ജി. അനൂപ്, അഖിൽ, സജോ വർഗീസ് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

