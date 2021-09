വാഷിങ്ടണ്‍: യു.എസില്‍ ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് കാണാതായ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വയോമിങ്കിലെ വനമേഖലയില്‍നിന്നാണ് കാണാതായ യുവതിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. യുവതിക്ക് വേണ്ടി വ്യാപകമായ തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്.

സെപ്റ്റംബര്‍ 11-നാണ് 22 വയസ്സുകാരിയായ ഗബ്രിയേലെ ഗാബി പെറ്റിറ്റോയെ കാണാനില്ലെന്ന് കുടുംബം പരാതി നല്‍കിയത്. ഒരു സുഹൃത്തിനൊപ്പം ക്യാംപര്‍വാന്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ യുവതിയെ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ കാണാനില്ലെന്നായിരുന്നു പരാതി. പെറ്റിറ്റോയ്‌ക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന സുഹൃത്ത് ബ്രയാന്‍ ലൗണ്ട്രി(23) യാത്രയ്ക്കിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫ്‌ളോറിഡയിലെ വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് യുവതിയുടെ കുടുംബം പരാതി നല്‍കിയത്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ബ്രയാനെയും കാണാതായി. തുടര്‍ന്ന് എഫ്.ബി.ഐ. ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഏജന്‍സികള്‍ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് യുവതിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Everyone please keep sharing Gabby! She’s on your TV, in your newspapers, on your social media! Please share, IT HELPS! We love you Gabby Petito! Come Home sweet girl! #findgabby #wheresgabby #bringgabbyhome #GabbyPetito 🙏💔 West Coast friends, please SHARE! pic.twitter.com/w3JlmnMXzj

വനമേഖലയില്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത മൃതദേഹം കാണാതായ യുവതിയുടേതാണെന്ന് ഏറെക്കുറേ പോലീസ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷണങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സാമ്യമുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് നല്‍കുന്നവിവരം. എന്നാല്‍ ഫൊറന്‍സിക് പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും ഇത് കഴിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ പൂര്‍ണമായ സ്ഥിരീകരണം നല്‍കാനാകൂവെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ജൂലായിലാണ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പെറ്റിറ്റോ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ക്യാംപര്‍ വാന്‍ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ക്രോസ്-കണ്‍ട്രി യാത്രയുടെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഇവര്‍ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും യാത്രയുടെ വീഡിയോകള്‍ കാഴ്ചക്കാരിലെത്തിച്ചു.

ഇതിനിടെ, രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ബ്രയാന്‍ ലൗണ്ട്രി ഫ്‌ളോറിഡയിലെ വീട്ടില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്തി. യുവതി ഇയാള്‍ക്കൊപ്പം തിരികെ വന്നിട്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞതോടെ കുടുംബത്തിന് സംശയമായി. തുടര്‍ന്നാണ് സെപ്റ്റംബര്‍ 11-ന് പെറ്റിറ്റോയുടെ കുടുംബം പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. ഓഗസ്റ്റ് അവസാനവാരം വയോമിങ്കില്‍നിന്നാണ് യുവതി മാതാപിതാക്കളുമായി അവസാനം സംസാരിച്ചത്. ഇതോടെ വയോമിങ്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വ്യാപകമായ തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയായിരുന്നു.

Hello world, I am Gabby Petito’s dad. Please help me find her. She is missing and we need everyone else to find her. Please keep sharing and praying. #FindGabby #wheresgabby #bringgabbyhome #americasdaughter https://t.co/eVCi5Sn9nM